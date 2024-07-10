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أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأربعاء

أسعار الخضار لثاني أيام رمضان
خضار وفواكه - (أرشيفية)

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2516طنا، منها 1748 طن خضار، و616 طن فواكه، و 151 طن ورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20 و 30 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و 30قرشا، والبطاطا بين 30 و 55 قرشا، والبندورة بين 10و 20قرشا، والجزر بين 20 و 30 قرشا، والخيار بين 30 و 50 قرشا، والزهرة بين 60 و 80 قرشا، والليمون بين 60 و 100قرشا، والموز البلدي بين 50 و 75قرشا.

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