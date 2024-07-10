أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأربعاء

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2516طنا، منها 1748 طن خضار، و616 طن فواكه، و 151 طن ورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20 و 30 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و 30قرشا، والبطاطا بين 30 و 55 قرشا، والبندورة بين 10و 20قرشا، والجزر بين 20 و 30 قرشا، والخيار بين 30 و 50 قرشا، والزهرة بين 60 و 80 قرشا، والليمون بين 60 و 100قرشا، والموز البلدي بين 50 و 75قرشا.