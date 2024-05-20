 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الاثنين

خضار
خضار

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3317طنا، منها 2530طن خضار، و630طن فواكه، و 156طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 15 و25 قرشا، والبطاطا بين 30 و 50 قرشا، والبندورة بين 10 و 25 قرشا، والجزر بين 25 و 35 قرشا، والخيار بين 10 و 25 قرشا، والزهرة بين 30 و 40 قرشا، والليمون بين 60 و 130 قرشا، والموز البلدي بين 50 و 80 قرشا.-(بترا)


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