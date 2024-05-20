أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الاثنين

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3317طنا، منها 2530طن خضار، و630طن فواكه، و 156طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 15 و25 قرشا، والبطاطا بين 30 و 50 قرشا، والبندورة بين 10 و 25 قرشا، والجزر بين 25 و 35 قرشا، والخيار بين 10 و 25 قرشا، والزهرة بين 30 و 40 قرشا، والليمون بين 60 و 130 قرشا، والموز البلدي بين 50 و 80 قرشا.-(بترا)