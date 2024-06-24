 
الإثنين 24 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الاثنين

أسعار الخضار لثاني أيام رمضان
أسعار الخضار لثاني أيام رمضان

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3132 طنا، منها 2348 طن خضار، و616 طن فواكه، و 167 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 10 و20 قرشا، والبطاطا بين 25 و 50 قرشا، والبندورة بين 7و 10 قروش، والجزر بين 20 و 30 قرشا، والخيار بين 40 و 60 قرشا، والزهرة بين 20 و 30 قرشا، والليمون بين 60 و 100 قرش، والموز البلدي بين 50 و 70 قرشا.-(بترا)

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