أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الخميس

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2990 طنا، منها 2191 طن خضار، و623 طن فواكه، و 175 طن ورقيات.

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وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و 20، والبصل الناشف بين 15 و25 قرشا، والبطاطا بين 25 و 50قرشا، والبندورة بين 7 و 10 قرشا، والجزر بين 20 و 35 قرشا، والخيار بين 40 و 75قرشا، والزهرة بين 25 و 40قرشا، والليمون بين 60 و 100قرشا، والموز البلدي بين 50 و 70قرشا.-(بترا)