 
السبت 22 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي السبت

الخضار والفواكة
خضار وفواكه

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 4294 طنا، منها 3215 طن خضار، و941 طن فواكه، و136 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف 15و 25 قرشا، والبطاطا 25 و 50 قرشا، والبندورة 6 و10 قروش، والجزر 20 و30 قرشا، والخيار 25 و40 قرشا، والزهرة 20 و30 قرشا، والليمون 60 و100قرش، والموز البلدي 50 و70 قرشا.-(بترا)

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