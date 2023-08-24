أسعار الذهب تترقب اجتماعات البنوك المركزية

عبدالرحمن الخوالدة

اضافة اعلان

واصلت أسعار الذهب أمس، ارتفاعها إلى أعلى مستوى في أسبوعين مع تراجع الدولار الأميركي ليستمر المعدن الأصفر في تحقيق المكاسب للجلسة الخامسة على التوالي مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية.وسجلت أسعار العقود الآجلة للذهب، ارتفاعا بنسبة 0.08 % بما مقداره 1.6 دولارا لتصل إلى 1949.70 دولار للأوقية.في حين سجلت عقود التسليم الفوري، ارتفاعا بنحو 0.32 % لتبلغ أعلى مستوى منذ 10 آب(أغسطس) الحالي، عند 1921.63 دولار للأوقية.وتتجه الأنظار، إلى اجتماعات محافظي البنوك المركزية المنعقدة، في جاكسون هول بولاية وايومنج الأميركية، خاصة لخطاب رئيس الفدرالي جيروم باول اليوم، لمعرفة ما إذا كانت أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول خاصة بعد البيانات الاقتصادية الأميركية، غير المتوقعة والقوية إذ إن أسعار الفائدة المرتفعة عادة ما تضعف من جاذبية الذهب والعكس صحيح.محليا، استقرت أسعار الذهب أمس، إذ بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 46.2 دينار لغايات البيع، بينما بلغ لغايات الشراء 43.6 دينار.وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الذي يعتبر الأكثر طلبا من قبل الأردنيين 39.2 دينار لغايات البيع، فيما بلغ 37.5 دينار لغايات الشراء.وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 لغاية البيع 34.8 دينار، مقابل 31.8 دينار لغاية الشراء.إلى ذلك، قال نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان: "إن حجم الإقبال على شراء الذهب في السوق المحلية يبدو متوسطا قياسا بالأشهر الماضية من العام".وأكد علان، أن حركة بيع الذهب في السوق المحلي خلال العام الحالي، تأثرت بشكل واضح، نتيجة ضعف القدرة الشرائية والسيولة النقدية لدى قطاع واسع من المواطنين.وأوضح علان، أن ارتفاع أسعار الذهب من عدمه أو استقراه خلال الفترة المقبلة، مرتبط بشكل كبير بالسياسة النقدية للفيدرالية الأميركية وتوجهها نحو رفع اسعار الفائدة أو تثبيتها .وفي ما يتعلق بأسعار المعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الأسعار الفورية لمعدن الفضة بنسبة 0.60 % إلى 24.17 دولار للأوقية، كما انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.12 %، ليصل إلى 931.88 دولار للأوقية، وتراجع ايضا سعر البلاديوم الفوري بنسبة 0.94 %، ليبلغ 1265.58 دولار للأوقية .