الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أسعار الذهب تسجل رقما تاريخيا جديدا بالسوق المحلية

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الذهب
صعدت أسعار الذهب بالسوق المحلية لمختلف عياراته، اليوم الخميس، لأرقام تاريخية جديدة غير مسبوقة، مدفوعا بارتفاع أثمان المعدن النفيس عالميا.
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وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، وصل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم، 43.40 دينار، لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 41.60 دينار لجهة الشراء.

وأشار علان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة، بلغ 50.60 و37.90 على التوالي.
وبين أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، وصل إلى 308 دنانير والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 350 دينارا، مؤكدا أن الأسعار التي سجلها الذهب اليوم محليا هي الأعلى على الإطلاق.

ولفت إلى أن عرض الذهب بالسوق المحلية تحسن بنسبة 20 بالمئة، مقارنة مع الأسبوعين الماضيين، في حين ما يزال الطلب ضعيفا بفعل تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وارتفاع الأسعار، ما أدى إلى حالة من العزوف عن الشراء.

وأشار علان إلى إن تداولات المعدن الأصفر بالسوق العالمية، سجلت اليوم، أرقاما هي الأعلى على الإطلاق، وبلغت 2157 دولارا للأونصة الواحدة.
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