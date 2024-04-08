أسعار الذهب تسجل رقما تاريخيا محليا

سجلت اسعار الذهب اليوم الاثنين، بمختلف عياراته أرقاما قياسية تاريخية جديدة بالسوق المحلية، بالتزامن مع صعود المعدن النفيس عالميا لمستوى 2357 دولاراً للأونصة الواحدة.

اضافة اعلان



وحسب النشرة التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين، عند 47 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 45 دينارا للشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 54 و 42 دينارا على التوالي.

وفي مستهل تداولاته العالمية الأسبوعية حطم المعدن النفيس جميع الأرقام القياسية التي تم تسجيلها من قبل، وواصل تسجيل المكاسب مدعوما بحالة الترقب فيما يتعلق بقرار خفض أسعار الفائدة ومشتريات البنوك المركزية الدولية من الذهب.