الثلاثاء 12 أيلول 2023
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أشهر الصيف تنعش محال الهدايا والأدوات المنزلية

أرشيفية
أرشيفية
 تشهد محال بيع الهدايا والأدوات المنزلية في السوق المحلية حركة تجارية جيدة نسبيا، بحسب عاملين في القطاع.
وبحسب العاملين، فإن القطاع شهد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ارتفاعا في حجم الطلب، نتيجة ازدياد النشاط السياحي، وحلول موسم الأعراس والمناسبات المختلفة (نتائج الثانوية العامة، وحفلات التخريج من الجامعات).اضافة اعلان
وأكد العاملون، أن قطاعهم يعد من القطاعات الموسمية التي يرتبط نشاطها بفترة محددة من العام، وخارج هذه الفترة يدخل عادة في حالة من الركود ما يؤثر على استقرار العمل في القطاع وخططه التجارية. 
وقال المستثمر في القطاع همام حبنكة: "إن النشاط على محال بيع التحف والهدايا في الفترة الحالية، يبدو متوسطا، مقارنة مع الأشهر الثلاثة الماضية التي شهدت تحسنا في الحركة التجارية للقطاع، خاصة مع تزايد النشاط السياحي"، موضحا أن الإقبال الأكبر على المحال يكون من قبل السياح الذين يقيمون في المملكة لمدة تزيد على عشرة أيام وأكثر. 
وبين حبنكة، أن قطاع التحف والهدايا يعد من القطاعات الموسمية التي ترتبط بالمناسبات الاجتماعية المختلفة، حيث يزداد حجم الإقبال عليه خلال فصل الصيف الذي يشهد عادة  فترة (الأعراس، نتائج الثانوية العامة، وحفلات تخريج الجامعات).
وأشار إلى أن القطاع يعاني منذ جائحة "كورونا" من حالة تذبذب بالحركة الشرائية، حيث تزداد بشكل واضح حينا، وتتراجع بشكل كبير في أحيان أخرى، ما يؤثر على استقرار العمل في القطاع وخططه التجارية.
من جانبه، أكد مالك أحد مراكز بيع الأدوات المنزلية والهدايا سالم العواودة، أن القطاع يشهد خلال الفترة الحالية، حالة جيدة من النشاط مع اقتراب نهاية ذروة الموسم التي تتمثل بفصل الصيف.
ولفت العووادة، إلى أن الإقبال خلال الأشهر الثلاثة الماضية ارتفع بشكل ملحوظ، وفاق الأشهر السابقة من العام بحوالي 50 %، نتيجة موسم الأعراس ومناسبات الأفراح والاحتفالات وتجهيز بيوت المقبلين على الزواج، مبينا أن الإقبال لهذا الموسم كان أفضل من الموسم الماضي.
إلى ذلك، قال المستثمر في القطاع طارق زعمط: "إنه رغم تحسن النشاط في القطاع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، إلا أن النشاط بشكل عام خلال موسم الصيف الذي يعد موسم الذروة للقطاع قد تراجع بما نسبته 20 % مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، التي شهدت نشاطا مقاربا لأعوام ما قبل الجائحة".
وعزا زعمط تراجع حجم النشاط في القطاع هذا الموسم مقارنة مع الموسم الماضي، إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض أصناف الهدايا بنسب تترواح بين 15 - 50 % نتيجة ارتفاع أسعار الشحن في السوق العالمية.
وأوضح زعمط، أن القطاع يواجه منذ سنوات عدة، تحديات إذ كان من أكثر القطاعات تضررا خلال جائحة "كورونا"، إضافة إلى ارتفاع الرسوم الجمركية على كثير من مستورداته.
ويقدر عدد محال بيع الهدايا والأدوات المنزلية العاملة في أنحاء المملكة كافة، بنحو ألفي محل وفق تقديرات عاملين في القطاع.
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