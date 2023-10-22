الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

" أصحاب المكاتب الاستقدام" تؤيد ما جاء بالخطاب الملكي في قمة القاهرة

" أصحاب المكاتب الاستقدام" تؤيد ما جاء بالخطاب الملكي في قمة القاهرة
" أصحاب المكاتب الاستقدام" تؤيد ما جاء بالخطاب الملكي في قمة القاهرة
أعلنت نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام دعمها وتأييدها الكامل لموقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم لخطابه أمس في قمة القاهرة للسلام‬ في إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة. اضافة اعلان
واكد مجلس النقابة أن ما يحدث في غزة هو "جوع وحرب وموت" ضد الانسانية، وان الخطاب الملكي عبر عما يجول في عقل ومشاعر كل اردني وعربي ومؤكدا المجلس ضرورة وقف الكارثة الإنسانية فورا .
وقال مجلس النقابة وعلى لسان نقيبه احمد الفاعوري أن خطاب جلالة الملك عبر فيه بلسان كل عربي حول القضية الفلسطينية، مبينا ان ما وصلت اليه الامور في غزة من أعمال العنف التي استهدفت المدنيين الأبرياء تحزن وتغضب الجميع.
واكد الفاعوري نقلا عن الخطاب الملكي أنه هناك امعانا بالمجازر والتنكيل الذي يرتكب بحق الاهل في غزة، في وقت فأن الاهتمام العالمي يقل شيئا فشيئا بشأن الاحداث في غزة وما يتضمنه من جرائم حرب ترتكب بحق المدنيين، مطالبا من المجتمع الدولي ان يكون هناك عدالة في التعامل مع القضية الفلسطينية يساوي الموقف الدولي من القضية الاوكرانية.
وثمن مجلس النقابة كل ما ورد بخطاب جلالة الملك فيما يتعلق بالصراع الدائر في المنطقة انه لن ينتهي الا بأعطاء الفلسطينين حقوقهم ودولتهم، رافضا جلالته بشكل قاطع التهجير القصري للفلسطينيين معتبرا ذلك خطا أحمر، كما رفض جلالته العقاب الجماعي وتجويع المدنيين في قطاع غزة.
وحسب الفاعوري فأن جلالة الملك عبر في خطابه بأن ما يحدث في غزة هو عقاب جماعي لسكان محاصرين منذ سنوات، كما ان المجازر التي ترتكب بحقهم هي  انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني، وهي جريمة حرب وتطبيق القانون الدولي انتقائي وحقوق الإنسان لها محددات فهي تتوقف عند الحدود وتتوقف باختلاف الأعراق وباختلاف الأديان. 
وطالب مجلس النقابة، المجتمع الدولي تحمل كامل مسؤولياته القانونية والانسانية والاخلاقية تجاه ما يجري في غزة من عدوان همجي لا يمت للانسانية بصلة، موضحا المجلس ان ما يحدث هو أقرب الى حرب الابادة الجماعية، وهي تستهدف المدنيين من نساء وأطفال وكبار سن، ناهيك عن استهداف مراكز العبادة والمستشفيات والمدارس والمباني السكنية.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تخفيض على أكثر 400 سلعة في الاستهلاكية المدنية

تخفيض على أكثر 400 سلعة في الاستهلاكية المدنية

منذ2 ساعة
دواء

قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية يتبرع لقطاع غزة

منذ24 ساعة
تحذير حكومي من جهات تنتحل اسم البريد الأردني

تحذير حكومي من جهات تنتحل اسم البريد الأردني

21 تشرين الأول 2023
b759a61d-ذهب

40.5 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

21 تشرين الأول 2023
WhatsApp Image 2023-10-20 at 10.27.24 AM (1)

محال تجارية تعلن الحداد على شهداء غزة (صور)

20 تشرين الأول 2023
الروابدة: لصندوق استثمار الضمان دور مهم في تحقيق الأمن الاقتصادي

الروابدة: لصندوق استثمار الضمان دور مهم في تحقيق الأمن الاقتصادي

19 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

غزة: تغير إستراتيجي في شكل الصراع

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

سيناريو التدويل في غزة بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

لا شيء يبرر إدانة الفلسطينيين أنفسهم..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

رسائل إيجابية من البنك الدولي ‎تجاه المملكة

سلامة الدرعاوي |اليوم

دمعة وثلاث غصات وأمل واحد في حق غزة!

نضال المجالي |اليوم

لنقرأ المواقف من جديد!

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
الدمار في غزة

غزو غزة سيكون كارثة لإسرائيل‏ ‏على أميركا الضغط على حليفتها لتتراجع عن حافة الهاوية‏

ترجمات | منذ16 ساعة
1697748412762196800

التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
1697794967552394400

هل ستشعل غزة جبهات الشرق الأوسط؟

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
doc-33ym4la-1697643822

فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين

ترجمات |19 تشرين الأول 2023
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
1697627663019699900

الدعم الأميركي لإسرائيل في زمن الحرب: الخطوات الأولى والاعتبارات المستقبلية

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
 