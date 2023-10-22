" أصحاب المكاتب الاستقدام" تؤيد ما جاء بالخطاب الملكي في قمة القاهرة

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أعلنت نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام دعمها وتأييدها الكامل لموقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم لخطابه أمس في قمة القاهرة للسلام‬ في إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة.واكد مجلس النقابة أن ما يحدث في غزة هو "جوع وحرب وموت" ضد الانسانية، وان الخطاب الملكي عبر عما يجول في عقل ومشاعر كل اردني وعربي ومؤكدا المجلس ضرورة وقف الكارثة الإنسانية فورا .وقال مجلس النقابة وعلى لسان نقيبه احمد الفاعوري أن خطاب جلالة الملك عبر فيه بلسان كل عربي حول القضية الفلسطينية، مبينا ان ما وصلت اليه الامور في غزة من أعمال العنف التي استهدفت المدنيين الأبرياء تحزن وتغضب الجميع.واكد الفاعوري نقلا عن الخطاب الملكي أنه هناك امعانا بالمجازر والتنكيل الذي يرتكب بحق الاهل في غزة، في وقت فأن الاهتمام العالمي يقل شيئا فشيئا بشأن الاحداث في غزة وما يتضمنه من جرائم حرب ترتكب بحق المدنيين، مطالبا من المجتمع الدولي ان يكون هناك عدالة في التعامل مع القضية الفلسطينية يساوي الموقف الدولي من القضية الاوكرانية.وثمن مجلس النقابة كل ما ورد بخطاب جلالة الملك فيما يتعلق بالصراع الدائر في المنطقة انه لن ينتهي الا بأعطاء الفلسطينين حقوقهم ودولتهم، رافضا جلالته بشكل قاطع التهجير القصري للفلسطينيين معتبرا ذلك خطا أحمر، كما رفض جلالته العقاب الجماعي وتجويع المدنيين في قطاع غزة.وحسب الفاعوري فأن جلالة الملك عبر في خطابه بأن ما يحدث في غزة هو عقاب جماعي لسكان محاصرين منذ سنوات، كما ان المجازر التي ترتكب بحقهم هي انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني، وهي جريمة حرب وتطبيق القانون الدولي انتقائي وحقوق الإنسان لها محددات فهي تتوقف عند الحدود وتتوقف باختلاف الأعراق وباختلاف الأديان.وطالب مجلس النقابة، المجتمع الدولي تحمل كامل مسؤولياته القانونية والانسانية والاخلاقية تجاه ما يجري في غزة من عدوان همجي لا يمت للانسانية بصلة، موضحا المجلس ان ما يحدث هو أقرب الى حرب الابادة الجماعية، وهي تستهدف المدنيين من نساء وأطفال وكبار سن، ناهيك عن استهداف مراكز العبادة والمستشفيات والمدارس والمباني السكنية.