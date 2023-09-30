السبت 30 أيلول 2023
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أفضل الوجهات السياحية: الأردن من الأكثر نموا بأعداد الزوار

علم الأردن
علم الأردن
 أعلنت منظمة السياحة العالمية، أن الأردن حقق المركز التاسع في تصنيف الوجهات السياحية الأفضل نموا بأعداد الزوار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، حيث بلغت نسبة النمو في المملكة 23 بالمائة مقارنة بأعداد الزوار للفترة ذاتها من العام 2019.اضافة اعلان
وبينت المنظمة في تقريرها، أن منطقة الشرق الأوسط التي تتمتع بالعديد من الوجهات السياحية الاستثنائية، حققت أفضل النتائج عالميا في نمو أعداد الزوار، متجاوزة مستويات ما قبل وباء "كورونا" العام 2019، بنسب بلغت 20 بالمائة.
وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان أمس: "إن هذا الإنجاز يأتي مدفوعا بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، للحكومة نحو الاهتمام بالقطاع السياحي بوصفه أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، إضافة إلى عوامل أساسية عدة، نفذتها الوزارة للحد من آثار جائحة "كورونا".
وتابعت: "ومن الإجراءات التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن للأعوام 2021-2025، والتي تهدف للنهوض بأداء القطاع السياحي وتجاوز أرقام العام 2019، وتتكون الاستراتيجية من 5 محاور رئيسية هي: تطوير المنتج، وتطوير الموارد البشرية، التسويق، إدارة وحماية التراث، الإصلاحات".
وبينت الوزارة، أن الاستراتيجية جاءت لتمكين قطاع السياحة من تجاوز الأضرار التي لحقت به جراء "كورونا"، وتحسين عائدات القطاع، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة عدد السياح، ورفع إجمالي عائدات القطاع السياحي، وزيادة التوظيف المباشر في القطاع.
وقالت: "إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على القطاع السياحي جراء كورونا، كتنفيذ حملات تسويقية خارجية مكثفة اقترنت بتسيير رحلات من وجهات جديدة عبر شركات طيران منخفضة التكاليف، فضلا عن جهود حكومية على جميع المستويات بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية، كان لها بالغ الأثر في استقطاب أعداد كبيرة من السياح".
وقالت الوزارة في بيانها: "إن أعداد زوار المملكة، حققت ارتفاعا ملحوظا ومستويات غير مسبوقة مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام الماضية، حيث بلغ عدد الزوار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، نحو 4503537 زائرا، بنسبة ارتفاع تصل إلى 41.9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
وحققت المملكة ارتفاعا في أعداد سياح المبيت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بنسبة 38.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، ليصل عددهم إلى 3756538 سائحا، كما بلغ الدخل السياحي للفترة نفسها 3،651 مليار دينار. -(بترا)
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