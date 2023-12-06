الأربعاء 06 كانون الأول 2023
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أكاديميه الشرق الأوسط للطيران تنضم إلى عالم البطاقات الذكية مع بنك القاهرة عمان

أكاديميه الشرق الأوسط للطيران تنضم إلى عالم البطاقات الذكية مع بنك القاهرة عمان
أكاديميه الشرق الأوسط للطيران تنضم إلى عالم البطاقات الذكية مع بنك القاهرة عمان
انضمت اكاديميه الشرق الاوسط للطيران الى عالم البطاقات الذكية بالاتفاقية التي وقعتها مع بنك القاهرة عمان مؤخرا لتحويل هويات الطلبة واعضاء الهيئة التدريس والإدارية إلى "بطاقة ذكية متعددة الاستخدامات".اضافة اعلان

واكاديميه الشرق الاوسط  للطيران رقم 20 التي تستفيد من هذه الخدمة التي يتفرد بها بنك القاهرة عمان في القطاع المصرفي المحلي.

ووقع الاتفاقية عن بنك القاهرة عمان الرئيس التنفيذي الاستاذ كمال البكري وعن اكاديميه الشرق الاوسط  للطيران المدير العام محمد معين مسعود .

ونجح بنك القاهرة عمان في تحقيق شراكة حقيقية ناجحة بين قطاعي الاقتصاد والتعليم العالي التي تصب في مصلحة الوطن، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة فيه، وتخدم أبناءه ومؤسساته. 

والبطاقة الجامعية الذكية متعددة الاستخدامات يستفيد حاملها منها كهوية تعريف تمكنه من الدخول الى مرافق الجامعة المختلفة بالإضافة الى كونها بطاقة دفع تمكن حاملها من الدفع بواسطتها في جميع نقاط البيع داخل الاردن وخارجه والشراء عبر الأنترنت والسحب النقدي.

كما يمكن لحمله البطاقات الجامعية الذكية شحن هذه البطاقات من خلال فروع بنك القاهرة عمان والمنتشرة في جميع انحاء المملكة ومن خلال اكشاك الدفع الالكتروني KIOSKS التي سيتم توفيرها داخل الاكاديمية في المستقبل القريب.

وتتميز هذه البطاقة بتمكين حاملها من الحصول على خصومات عند استخدامها ضمن شبكة واسعة من المحال التجارية المتعاقدة مع البنك في كافة انحاء المملكة.
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