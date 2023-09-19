الثلاثاء 19 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

أكينجي: الأردن يعد الشريك الاقتصادي السابع بالنسبة لتركيا

جانب من افتتاح منتدى أعمال أردني- تركي
جانب من افتتاح منتدى أعمال أردني- تركي
دعا رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق أصحاب الأعمال الأتراك إلى توسيع استثماراتهم وتنويعها في المملكة، لتمتد إلى القطاعات الخدمية، بجانب الصناعية والتجارية القائمة حاليا.اضافة اعلان

وأكد الحاج توفيق خلال افتتاحه، اليوم الثلاثاء، بعمان، منتدى أعمال أردني- تركي، أن الأردن أنجز منظومة متكاملة من التشريعات  بهدف تبسيط إجراءات الاستثمار وتعزيز التشاركية الاقتصادية مع مختلف دول العالم.

وشدد على ضرورة زيادة صادرات المملكة للسوق التركية، والتركيز على المنتجات الأردنية ذات الميزة النوعية، لافتا إلى تراجعها بنسبة 5.6 بالمئة خلال العام الماضي.

وبين الحاج توفيق أن مبادلات البلدين التجارية زادت خلال العام الماضي 2022، بنسبة 27 بالمئة، لتبلغ ما يقارب مليار دولار منها 909 ملايين دولار مستوردات أردنية من السوق التركية.

وأشار إلى أن المنتدى يمثل خطوة مهمة للاطلاع على الفرص الاقتصادية القائمة لدى البلدين، وتعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال والشركات، مؤكدا أن زيارات الوفود وإقامة المعارض المشتركة ممكنات لتدعيم المبادلات التجارية.

يذكر أن المنتدى الذي يتخلله لقاءات ثنائية بين شركات أردنية ونظيرتها التركية، تنظمه غرفتا تجارة الأردن وعمان بالتعاون مع وزارة التجارة التركية والسفارة التركية في عمان، وجمعية مصدري أولوداغ التركية.

وجدد الحاج توفيق مطالبة القطاع التجاري بالبدء بمفاوضات لبناء أو إعادة صياغة اتفاقية جديدة للتجارة الحرة، ضمن أُطر وشروط جديدة، وإشراك القطاع الخاص عند إعدادها لضمان تحقيق المصالح المشتركة والعدالة بين البلدين.

وأكد أهمية أن تتضمن استفادة الأردن من الاستثمارات الصناعية التركية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتوسيع قاعدة الصادرات الأردنية إلى السوق التركية، باعتبار ذلك يمثل مصلحة عليا للاقتصاد الوطني.

وبين الحاج توفيق أن القطاع التجاري الأردني يؤمن بأهمية التعاون والتواصل المستمر لتعزيز التجارة المشتركة بين المملكة وتركيا وإقامة شراكات استثمارية وتجارية مشتركة.

من جانبها، قالت نائب الأمين العام لجمعية مصدري أولوداغ التركية الدكتورة عائشة مهتاب أكينجي أن عقد مثل هذه اللقاءات بين شركات وأصحاب الأعمال من شأنه أن يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدة أن الجمعية تضع ذلك في صلب أولوياتها باستمرار.

وأضافت أكينجي التي ترأس الوفد، أن الجمعية التي مقرها في مدينة بورصة التركية، تسعى لتطوير علاقة بلادها التجارية مع الأردن على أساس المصالح المشتركة، مؤكدة أن إعادة بناء اتفاقية تجارية جديدة بين البلدين سيسهم في تعزيز مبادلاتهما التجارية.

وشددت على أن الأردن يعد الشريك الاقتصادي السابع بالنسبة لتركيا، حيث وصل التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي إلى مليار دولار ويمكن زيادته لأرقام أعلى خلال السنوات المقبلة.

بدوره، أعرب السفير التركي لدى المملكة أردام أوزان عن أمله بتعزيز فرص التعاون بالمجالات الاقتصادية بين البلدين، داعيا لتكثيف زيارات الوفود واللقاءات الثنائية التي تتيح لرجال الأعمال والمستثمرين الأتراك إمكانية التواصل المباشر مع القطاع الخاص التجاري والخدمي الأردني.

وأكد أوزان أن علاقات الأردن وتركيا تاريخية ومميزة على مختلف المستويات وتقوم على الاحترام المتبادل وهناك فرصا كبيرة لتطوير وتعزيز التعاون المشترك بالمجالات الاستثمارية والصناعية والتبادل التجاري، ما يتطلب بذل أقصى الجهود لتطوير آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار إلى إمكانية إعادة إحياء اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا من خلال إطار جديد يعالج الاختلالات ويرفع مستوى التجارة البينية لصالح البلدين، لافتا إلى اللجنة الاقتصادية التي تم الاتفاق على تشكيلها عام 2021 لدراسة تطوير آفاق التعاون المشترك بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال السفير: "نامل العام المقبل أن تنعقد اللجنة المشتركة الاقتصادية بين البلدين ونحقق إنجازات جديدة".

يذكر أن الوفد التركي يضم ممثلين لشركات بقطاعات الأغذية والأثاث والآلات وقطع الغيار والمنسوجات والملابس والحديد والمعادن الأخرى والسيارات والكيماويات والكهرباء والإلكترونيات وقطاعات الزيتون وزيت الزيتون والجلود والسفن واليخوت والخدمات.
ed5810f1-758d-4d46-a16c-9ddac3138b68

تعاون مشترك بين إنجاز وشركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع لتنفيذ تحدّي الأعمال منذ7 ساعة

محل لبيع الذهب - (تعبيرية)

استقرار أسعار الذهب محليا منذ8 ساعة

متسوقون يبتاعون مواد غذائية في منطقة وسط البلد بعمان - (الغد)

البنك الدولي: ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن 0,6% لنهاية تموز منذ9 ساعة

السوق المركزي - (تصوير أمجد الطويل) - (أرشيفية)

إليكم أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي ليوم الاثنين 18 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
611cf9ac3f8f6

الحاج توفيق يطالب بصياغة اتفاقية للتجارة الحرة مع تركيا

منذ3 ساعة
تجارة الأردن تشارك باجتماعات اتحاد الغرف العربية

تجارة الأردن تشارك باجتماعات اتحاد الغرف العربية

12 أيلول 2023
تجارة الأردن تشارك بمؤتمر الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية

تجارة الأردن تشارك بمؤتمر الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية

04 أيلول 2023
اقرأ أيضا
الفوسفات الأردنية توقع مذكرة تفاهم لبناء محطة لإعادة تدوير المياه الصناعية

الفوسفات الأردنية: مذكرة تفاهم لبناء محطة لإعادة تدوير المياه الصناعية

منذ2 ساعة
وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي يزور عددا من المصانع في منطقة سحاب

الشمالي: منجزات عديدة تحققت حتى الآن في سياق الرؤية الاقتصادية

منذ3 ساعة
رئيس الوزراء بشر الخصاونة يزور بنك تنمية المُدن والقُرى

الحكومة تعفي البلديات من 13 مليون دينار

منذ3 ساعة
611cf9ac3f8f6

الحاج توفيق يطالب بصياغة اتفاقية للتجارة الحرة مع تركيا

منذ3 ساعة
أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام

الطاقة: استراتيجية الهيدروجين الأخضر في الأردن بمراحلها النهائية

منذ3 ساعة
MEU2020_Jordan

المرصد العمالي: نصف العاملين في الأردن بلا ضمان

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هذا ماتوقعه رئيس وزراء أسبق

ماهر أبو طير |اليوم

تعديل لكسب الوقت

محمود الخطاطبة |اليوم

طوفان الأديان والمعتقدات

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

قطاعات بحاجة إلى تنظيم

سلامة الدرعاوي |اليوم

المادة 27/ج من قانون السير

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

معارك تمثيل الفلسطينيين

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات | منذ20 ساعة
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
 