ألمانيا ثاني أكبر مانح ثنائي للأردن

إيمان الفارس

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أكد سمو الأمير الحسن بن طلال أهمية العلاقات الأردنية الألمانية التاريخية والعميقة والمبنية على الاحترام المتبادل، مشددا على أهمية تضافر الجهود لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.وقال سمو الأمير الحسن، الذي حضر كضيف شرف وسمو الأميرة ثروت الحسن، احتفالا أقامته سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة مرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا والأردن وذكرى يوم الوحدة الألمانية، "على مدى السنوات السبعين الماضية، بُذلت جهود مشتركة ملحوظة في مجالات متنوعة في العلوم والطاقة والتكنولوجيا والتعليم وتبادل الكفاءات والخبرات؛ كلّها خطوات نحو تعزيز التنمية المستدامة والشاملة".ودعا سموه، خلال الحفل الذي استضافه السفير الألماني لدى المملكة الدكتور بيرترام فون مولتكه، إلى استدامة الشراكات الأكاديمية بين البلدين، لتنمية التعاون المتبادل بين الثقافتين.من جانبه، شكر السفير الألماني الأردن على 70 عاما من الصداقة والتعاون وكذلك على الدور البارز الذي يواصل الأردن اتخاذه في المنطقة ودوليا.وخلال كلمته، أشار السفير إلى أن العلاقات الثنائية مع الأردن، استراتيجية وتقوم على المصالح والقيم المشتركة.وسلط فون مولتكه الضوء على الذكرى السنوية للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين للعام الحالي، مضيفا "سبعون عامًا من العلاقات الدبلوماسية أظهرت أن ألمانيا والأردن يمكنهما الاعتماد على بعضهما البعض في أوقات الحاجة".وتابع: "نطاق مصالحنا المشتركة ينعكس في نطاق وحجم تعاوننا؛ فقد تعهّدتْ ألمانيا بتقديم حوالي 600 مليون يورو من المساعدات في العام 2022 وحده، ما يجعلها ثاني أكبر مانح ثنائي للأردن".وأكد السفير التزامه بتطوير العلاقات الألمانية الأردنية القوية، على سبيل المثال في مجال الطاقة الخضراء وهجرة العمالة الماهرة.وفي معرض حديثه عن سقوط جدار برلين، والذي يمثّل انتهاء التقسيم الإقليمي لأوروبا، أشار فون مولتكه إلى أنه "مثلما لم يكن من الممكن إعادة توحيد ألمانيا العام 1990 دون مساعدة حلفائنا، يجب على المجتمع الدولي الآن أن يقف جنبًا إلى جنب لحماية النظام الدولي".Eman.alfares@alghad.com