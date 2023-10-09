"أمنية" تحصد جائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة

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أعلن، الأسبوع الماضي، عن فوز معرض شركة أمنية في منطقة البتراوي في محافظة الزرقاء بجائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة بدورتها الأولى للعام الحالي عن الفئة الفضية، وذلك خلال حفل رسمي أقيم تحت رعاية سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبحضور سمو الأميرة دينا مرعد، ووزيرة النقل وسام التهتموني ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى.وجاء فوز معرض البتراوي في محافظة الزرقاء، تقديراً لجهود أمنية في توفير بيئة مثالية وصديقة لعملائها من ذوي الإعاقة، حيث عملت الشركة بدءاً من العام الماضي وبالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، على إعادة تصميم 16 معرضاً من 46 معرضا منتشرا في جميع أنحاء المملكة، حيث تم وضع منحدرات مع ملصقات تحذيرية، وتخصيص مساحة داخل المعرض لمستخدمي الكراسي المتحركة مع ملصقات إرشادية على الأرض، وتخصيص مكتب خاص للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمين رمز خاص على جهاز الدور بالإعاقة، وتخصيص مؤشرات أرضية لاستدلال الأشخاص المكفوفين، إضافةإلى توفيرها مواقف مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.كما تعاقدت أمنية مع مؤسسة متخصصة بترجمة لغة الإشارة "مارثا" لتوفير ترجمة مباشرة للعملاء الصم، إضافة إلى تسجيل عدد من مقاطع الفيديو الدعائية بلغة الإشارة، وتدريب موظفي المعارض على التعامل مع العملاء ذوي الإعاقة، وتخصيص أجهزة لوحية في جميع المعارض للترجمة الحية للغة الإشارة.وفي تعليقه على هذا التكريم، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أمنية"، فيصل قمحية "فخورون بفوزنا بهذه الجائزة التي تعكس التزامنا بتوفير بيئة ملائمة ومرنة للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة وأننا من أشد المؤمنين بضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وبأحقيتهم في الوصول إلى جميع الخدمات والمنتجات المقدمة لهم".وأضاف قمحية "سنواصل العمل على تطوير بيئة معارضنا لتكون أكثر يسراً ومرونة، ونسعى لتحقيق المزيد من التقدم في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع تنفيذاً لاستراتيجية المسؤولية الاجتماعية لشركتنا المنسجمةوأهداف التنمية المستدامة".ومن جانبه، هنأ أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور مهند العزة، شركة "أمنية" على فوزها بجائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً أن هذا الفوز يعكس التزام الشركة الحقيقي بتوفير بيئة صديقة ومرنة للأشخاص ذوي الإعاقة.وأعرب العزة عن أمله في أن تحذو بقية الشركات الوطنية حذو شركة "أمنية" في إعادة تصميم منشآتها لتكون صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يسهم في تمكينهم من المشاركة الكاملة والفاعلة في المجتمع.كما تجدر الإشارة إلى أن شركة "أمنية" أطلقت، في وقت سابق من العام الحالي، تطبيق مكالمات الطوارئ المجاني خط 114 لمشتركيها من ذوي الإعاقة السمعية بالتعاون مع مديرية الأمن العام وهيئة تنظيم الاتصالات، حيث يتيح التطبيق الجديد للمشتركين من ذوي الإعاقة السمعية إجراء اتصالات فيديوية مجانية مع مختصين داخل مركز القيادة والسيطرة ممن تم تدريبهم على التواصل بلغة الإشارة للإجابة عن استفساراتهم والحصول على الدعم والمساعدة في حالات الطوارئ.