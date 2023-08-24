الجمعة 25 آب 2023
النسخة المطبوعة

"أمنية" راعي الاتصالات الحصري لمبادرة الأوائل "آت لاختياري 19"

جانب من مبادرة الأوائل "آت لاختياري"-(من المصدر)
جانب من مبادرة الأوائل "آت لاختياري"-(من المصدر)
أعلنت شركة أمنية عن رعايتها الحصرية لمبادرة الأوائل "آت لاختياري" في نسختها التاسعة عشرة بمشاركة عدد من الجامعات الأردنية والعالمية وكليات المجتمع ومراكز الدبلوم المهني وحضره عدد من طلبة الثانوية العامة. اضافة اعلان
وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة طلبة الثانوية العامة في المملكة على اختيار التخصص المناسب لهم من خلال عقد مجموعة من الفعاليات التي تتضمن ورش العمل والندوات الارشادية وفتح المجال أمامهم للالتقاء بممثلي الجامعات للاطلاع على التخصصات والبرامج التي تتناسب مع معدلاتهم واحتياجات سوق العمل.
كما تشمل هذه المبادرة عددا من الجلسات الهادفة إلى تعليم الطلبة كيفية تعبئة طلبات الالتحاق، إلى جانب مساعدة الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على دبلومات تدريبية معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي.
واستعرض فريق شباب أمنية خلال فعاليات المبادرة أبرز الخدمات وحلول الاتصالات والعروض التسويقية التي تقدمها أمنية وخاصة تلك الموجهة إلى فئة الشباب منهم وفي مقدمتها خط شبابي 9+ والذي يقدم خدمات اتصالات وإنترنت بأسعار منافسة تلبي احتياجات الشباب وتناسب مداخيلهم.
وبهذه المناسبة، قال مدير تسويق المنتجات في شركة أمنية، خلدون سويدان:" فخورون برعايتنا لمبادرة الأوائل، التي تعد من أهم المبادرات التي تساعد طلبة المملكة على اختيار التخصصات الملائمة لهم، حيث جاء دعمنا لهذه المبادرة لإيماننا بأن الشباب هم أساس المجتمع ومستقبله، وقد التزمت أمنية منذ انطلاقتها في السوق الأردني بتقديم كل ما يلزمهم من خدمات اتصالات وحلول إنترنت لتمكينهم ومساعدتهم على تحقيق المزيد من النجاح. ونحن على ثقة بأن العروض الجديدة من أمنية ستوفر للطلبة تجربة مميزة وقيمة، حيث صممت هذه العروض لتشمل مجموعة من المزايا المتعددة والحصرية لهذه الفئة بالذات".
وتمتاز خطوط شبابي 9+ من أمنية والمقدمة للفئة العمرية 18- 29 سنة، بعدة مزايا أبرزها؛ خاصية ترحيل حزمة الإنترنت للشهر القادم لخطوط الاشتراكات الشهرية ما لم يفصل الخط جزئيا أو كليا، حساب المكالمات الدولية بالدقيقة. أما تفاصيل حزم الإنترنت الإضافية فتشمل: حصول مشتركي خطوط شبابي 9+ على حزمة أساسية بسعة 40 جيجابايت وحزم إضافية تراكمية عند تجديد الاشتراك مبكرا أو في الموعد المحدد، وفي كل مرة يقوم المشترك بتجديد اشتراكه سيحصل على حزم إنترنت إضافية متزايدة شهريا لتصل بحد أقصاه 5 جيجابايت.
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