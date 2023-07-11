"أورنج" تدشن المرحلة الأولى من "الجيل الخامس"

إبراهيم المبيضين

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دشنت شركة " أورنج الأردن" أمس رسميا شبكتها للجيل الخامس في مرحلتها الأولى والتي ستغطي عمان ومحافظة إربد، مؤكدة أن الشبكة في توسع مستمر لتغطي باقي انحاء المملكة خلال الفترة المقبلة وفق جدول زمني محدد.وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة "اورنج الأردن" فيليب منصور عن إطلاق الشبكة الجديدة في مؤتمر صحفي عقد في ملتقى الابتكار بقرية أورنج الرقمية في عمّان، مؤكدا بأن الخدمة ستشكل عهدا جديدا من الاتصالات وثورة في مجال الرقمنة لا سيما وانها تتميز بسرعاتها الهائلة قياسا بالاجيال السابقة مع ارقام تظهر تخطي قاعدة اشتراكات الخدمة على المستوى العالمي حاجز المليار مشترك منهم خمسة وعشرون مليونا في العالم العربي.وأكدت شركة " اورنج الأردن"، في المؤتمر الذي انعقد بحضور السفير الفرنسي في عمان أليكسي لوكور غرانميزون ، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد هناندة، رئيس مجلس المفوضين والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المهندس بسام السرحان، ورئيس مجلس إدارة أورنج الأردن، الدكتور شبيب عمّاري والإدارة التنفيذية للشركة، بأن الخدمة ستكون متاحة لمشتركي أورنج بخطوط الخلوي المدفوعة مسبقا ولاحقا والمنازل والأعمال والخدمات التقنية المتقدمة.وأشارت الشركة، التي اعتمدت على شركة " نوكيا العالمية في بناء الشبكة، بأن الخدمة ستوفر المزيد من الفرص وأهمها السرعة الفائقة والاتصال المعزز وخفض زمن الاستجابة، وبأنها ستعزز البيئة الاستثمارية في المملكة وخصوصا في المشاريع التقنية، وستدعم بقوة عمليات التحول الرقمي، ورقمنة كافة القطاعات الاقتصادية، وستشجع على الابتكار وريادة الأعمال.وأكدت أورنج الأردن أنها صممت عروض الـ 5G القيمة من حيث السعة والسرعة والابتكار وبأسعار تفضيلية لتناسب كافة المستخدمين مع اختلاف احتياجاتهم وتطلعاتهم، وسط ترقب كبير لاستخدام هذه التقنية بإمكاناتها المميزة.وكانت شركة "اورنج الاردن" قد نجحت في إجراء تجربة فعلية للـ 5G في المملكة في 30 تشرين الثاني من العام 2022.وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة إن الأردن يتميز اليوم بالبنية التحتية للاتصالات وبتنوعها، مؤكدا أن دخول الجيل الخامس والاستثمار فيه من قبل الشركات سيعزز هذه البنية التحتية.وقال إن الجيل الخامس سيخدم الرقمنة وجيل الشباب الذي يتعلق اليوم ويبدع في أعمال الإنترنت وريادة الأعمال.من جانبه قال الرئيس التنفيذي لأورنج الشرق الأوسط وأفريقيا، جيروم هاينك: "إن أورنج الأردن هي الدولة الثانية التي تطلق خدمات 5G في هذه المنطقة، مما يتيح تطوراً هائلاً للبنية التحتية الرئيسية وبالتالي التحوّل الرقمي المتسارع والمدن الذكية والعديد من حالات الاستخدام في الكثير من القطاعات مثل التعليم والصحة والصناعة والترفيه والنقل".ويتوّج الإعلان عن إطلاق أورنج 5G رسمياً استكمال البنية التحتية اللازمة لتوفير التقنية الجديدة عبر شبكة أورنج في مواقع عدّة في كل من عمّان وإربد، كمرحلة أولية، في حين تواصل التوسّع لشمول المزيد من المناطق وفق إطار زمني محدد.وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة " اورنج الأردن" فيليب منصور: "نفتخر بأن نكون في طليعة التقدم الرقمي في المملكة، وسنقدّم الجيل الخامس بما يتناسب مع بصمتنا كمزود رقمي رائد ومسؤول يساهم في تعزيز التحول الرقمي وثقافة الابتكار بما يخدم التنمية المستدامة ويبقي الجميع على اتصال بكل ما يهمهم، إن هذه النقلة النوعية الفريدة ستمكننا جميعا من إطلاق العنان لابتكاراتنا واكتشاف الفرص من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد الوظائف وتحسين جودة الحياة".وتضمن المؤتمر جلستين حواريتين، حيث تناولت الجلسة الأولى فهم الجيل الخامس وأهميته للشركة والمملكة، بينما ركّزت الجلسة الثانية على الخدمات والعروض المميزة التي أطلقتها أورنج الأردن وأهم مزايا الجيل الخامس الفريدة مثل السرعة الفائقة، زمن الاستجابة المنخفض والاتصال المعزّز.وأكد المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات نائب الرئيس التنفيذي في أورنج الأردن سامي سميرات أهمية خدمات الأنترنت عرية النطاق لتعزيز ودعم البيئة الاستثمارية في الأردن، ودعم مفاهيم ريادة الأعمال.وقال سميرات إن الجيل الخامس بسرعاته العالية سيعزز الاستثمارات والمشاريع غير التقليدية في مجالات التحول الرقمي وإنترنت الأشياء والمنازل الذكية والمدن الذكية والنقل الذكي وغيرها من المفاهيم التي ستبهرنا مستقبلا.وقدمت المديرة التنفيذية للتسويق وخدمات الزبائن في الشركة نائلة الداود عرضا حول أهمية خدمة الجيل الخامس وما ستقدمها الشركة بهذا السياق.وقالت الداود إن الجيل الخامس يتميز بسرعة الاستجابة وهو عامل أساسي لتعجيل التحول الرقمي، إضافة لأهميته للتعليم والرعاية الطبية وغيرها من التطبيقات الرقمية المتقدة في كافة القطاعات الاقتصادية.وستتوفر خدمات أورنج 5G عبر عروض وحزم مصممة بشكل مدروس لكافة مشتركي الإنترنت الثابت والخلوي سواءً الخطوط المدفوعة مسبقاً أو لاحقاً، لتشمل بذلك الأفراد والمنازل والأعمال، بينما تواصل الشركة التوسع لتشمل المزيد من المناطق ضمن إطار زمني محدد، مع استفادتها من خبرة مجموعة أورنج العالمية الرائدة في هذا المجال.ويأتي إطلاق الجيل الخامس في إطار اتفاقية أورنج الأردن مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في آب 2022 وحصول الشركة على رخصة ترددات الجيل الخامس في شباط من العام 2023، لتصبح بذلك الوحيدة في المملكة التي تمتلك كافة التقنيات عبر شبكاتها المختلفة للوصول إلى الإنترنت سواء الثابت عبر تقنية الفايبر والـADSL، أو المتنقل من خلال شبكاتها للجيل الرابع والرابع المتقدم الذي تنفرد في تقديمه، والآن الجيل الخامس.وخدمات الجيل الخامس، التي أكدت رؤية التحديث الاقتصادي على أهميتها، ستحدث آثارا إيجابية على القطاعات الاقتصادية المختلفة بتخفيض النفقات ورفع كفاءة وتحسين الأداء وزيادة الإنتاج، وتوفير منتجات جديدة، عدا عن رفع مستوى الوصول والوصول لجميع التطبيقات والسحابات الإلكترونية في أي وقت ومكان من خلال أي جهاز داعم لهذه التقنية، كما انها ستشكل إضافة مهمة للبنية التحتية للاتصالات وستخدم القطاعات جميعها مع تميزها بتوفير سرعات فائقة وغير مسبوقة تزيد بنحو عشرة أضعاف على سرعات الجيل الرابع.