أول محطة غاز مسال في العقبة تدخل حيز الإنشاء

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أكدّ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أهمية إنشاء محطة استقبال الغاز الطبيعي والمسال في مدينة العقبة الصناعية، وقال أنها تعتبر انجازاً مهماً لتطوير البنية التحتية في قطاع النفط والغاز وتمثل استثماراً استراتيجياً لدعم أمن التزود بالطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية ورفع نسب مساهمتها في خليط الطاقة الكلي.وأضاف المهندس السعايدة بأن المشروع يُعد من المشاريع الريادية والأول من نوعه في المملكة، ويوفر أحد الحلول الفعالة لتمكين القطاع الصناعي من تخفيض كلف الإنتاج من خلال استخدام الغاز الطبيعي المنتج محلياً بالسعر المنخفض، وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية بما ينعكس على جذب الاستثمار وزيادة فرص العمل وتشغيل الايدي العاملة في المشاريع الصناعية والتنموية.جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها يوم الخميس الماضي لموقع محطة استقبال الغاز الطبيعي والمسال في مدينة العقبة الصناعية القادم من حقل الريشة الغازي التابع لشركة البترول الوطنية الأردنية، وبحضور مدير عام شركة غاز الأردن المسال السيد خليل أبو الرب الشركة المالكة والمشغلة للمحطة، والرئيس التنفيذي للعمليات بمدينة العقبة الصناعية المهندس مامون القسوس ومدير النفط والغاز في الهيئة المهندس عبد السلام الزيود بالإضافة لمشاركة عدد من المدراء والمختصين في الهيئة والمعنيين في القطاع.وفي هذا الإطار، قدّم السيد أبو الرُب موجزاً حول المشروع وقال أنه يهدف إلى تزويد التجمعات الصناعية بمدينة العقبة بالغاز الطبيعي المحلي المنتج من حقل الريشة عبر الصهاريج. وثمّن دور الهيئة في وضع التشريعات التي ساهمت في تسهيل إجراءات ترخيص مشاريع الغاز الطبيعي في المملكة.