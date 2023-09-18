الإثنين 18 أيلول 2023
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أول وأكبر معرض للمستلزمات المنزلية ينطلق في 26 أيلول

أول وأكبر معرض للمستلزمات المنزلية ينطلق في 26 أيلول
أول وأكبر معرض للمستلزمات المنزلية ينطلق في 26 أيلول
أعلنت غرفة صناعة عمان، عن إقامة أول وأكبر معرض تخصصي للمستلزمات المنزلية تحت عنوان، جو هوم.
وأشار رئيس لجنة صنع في الأردن محمد الشاعر، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الجديدة للحملة على مدى 4 سنوات مقبلة، إلى أن المعرض الممتد على مساحة ألفي متر، سيعقد خلال الفترة ما بين 26-30 أيلول الحالي، في قاعات مكة مول، وسيضم المنظفات والمعقمات ومنتجات الورق الصحي ومستحضرات التجميل والأدوات البلاستيكية المنزلية.اضافة اعلان
وأضاف أن المعرض سيقام دورياً في كل عام، بتنظيم من غرفة صناعة عمان، وسيحوي قسم بانوراما للصناعة الأردنية، وركن مسابقات، وركن ضيافة، وركن أطفال، مشيراً إلى أن تكلفة إقامة المعرض تبلغ 150 ألف دينار.
وحول الاستراتيجية الجديدة لحملة صنع في الأردن، قال الشاعر، إن برنامج الحملة جزء من برامج عديدة للغرفة، بالشراكة مع منظمات دولية ومؤسسات حكومية، وستضم اللجنة التوجيهية للحملة ممثلين عن جميع غرف الصناعة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين وجيدكو والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس والمؤسسات المدنية والعسكرية.
ولفت إلى أن اللجنة وضعت خطة لتعظيم وعي المواطن بأهمية الصناعة عبر عدة منابر وتشجيع المستهلك المحلي على شراء المنتج الوطني بدلاً من المستورد، مبيناً أن الحملة ستضم جميع القطاعات الصناعية وستتميز منتجاتها بعلامة فارقة.
وأضاف، " نسعى عبر الاستراتيجية الجديدة، لاختراق الأسواق المحلية والخارجية بمنتجات نوعية والوصول إلى 800 صناعي وإقامة أسبوع الصناعة المحلية سنوياً".
وأكد أن شعار الحملة الجديد "الصناعة.. هوية وطن"، يشدد على أهمية القطاع الصناعي الأردني ويؤكد أن الأردن بلد صناعي، عبر ما تتحدث به أرقام الاستهلاك المحلي والصادرات والمساهمة بالناتج المحلي الإجمالي والقيمة المضافة.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، إن الحملة ووفقاً لدراسات، حوَت تشوهات تمت معالجتها بتغيير الاستراتيجية، لتركز أكثر على المنتج الأردني وإبرازه محلياً وخارجياً.
وثمن الجغبير، جهود الحكومة في تعزيز استهلاك المنتجات الوطنية عبر عدة إجراءات ساهمت في تقليل الاستيراد، خاصة للمنتجات التي لها بديل محلي.
 (بترا)- عائشة عناني

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