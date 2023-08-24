الجمعة 25 آب 2023
النسخة المطبوعة

أين وصل الأردن في الأمن الغذائي؟

قمح - (تعبيرية)
قمح - (تعبيرية)
يسعى الأردن ليصبح مركزا إقليميا للأمن الغذائي، عبر ضمان توفر الغذاء على المستويين الوطني والأسري والاستخدام الأمثل له، وتعزيز استقراره وإمكانية الحصول عليه.اضافة اعلان

يأتي ذلك في ضوء التوجيهات الملكية لتكثيف الجهود والتعاون بين الأطراف المعنية لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030، وذلك في إطار رؤية التحديث الاقتصادي.

وتبرز أهمية الأمن الغذائي عقب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت بارتفاع أسعار السلع الأساسية وانقطاع في الإمدادات تلى الآثار الاقتصادية لموجة كورونا خلال بضع سنوات.

وبينما تتوزع المسؤوليات والمهام على كل جهة في مجلس الأمن الغذائي، كان لا بد من مؤشرات أداء واضحة لضمان المتابعة، فأين وصل الأردن في تحقيق الأمن الغذائي؟.

أزمة حبوب

وأدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى رفع الأسعار بشكل فوري، إذ سجل القمح ارتفاعا بنسبة 60% والذرة بنسبة 20%، ما انعكس سلبا على كثير من الدول المعرضة للمخاطر على مستوى الأنظمة الغذائية.

وبحسب ما أكد الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو، في تصريحات تلفزيونية سابقة، فقد ارتفع عدد الأشخاص المعرضين لانعدام الأمن الغذائي الحاد إلى 349 مليونا في العالم بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأضاف بوينو أن الاتحاد الأوروبي استجاب لهذه الأزمة الغذائية على مجموعة مستويات؛ الأول من خلال دعم مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب مكنت أوكرانيا من تصدير 33 مليون طن من الحبوب لأكثر من 45 دولة، ما أدى إلى انخفاض في الأسعار بنسبة تصل إلى 25%، داعيا لاستئنافها في أسرع وقت.

من جانبها، أوضحت القائمة بالأعمال في بعثة الاتحاد الأوروبي بالأردن أنجيلا مارتيني، في تصريحات تلفزيونية سابقة، مدى تأثير تداعيات الحرب خارج حدود أوروبا؛ "سواء كان ذلك بسبب تأثيرها على إمدادات الغذاء والطاقة، وعلى الأمن العالمي والاستقرار الإقليمي، وعلى المعلومات".

وبينت مارتيني أن هذه الحرب تؤثر على حياة الأشخاص في جميع أنحاء العالم؛ بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأردن، وتعيد تشكيل العالم، والنظام العالمي.


مجلس للأمن الغذائي

صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا نظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2023.

ويعرف النظام مفهوم الأمن الغذائي بالحالة التي يتحقق بها توفير الغذاء الكافي والآمن في الأردن.

وكان مجلس الوزراء أقر في تموز/ يوليو الماضي، نظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2023.

وجاء النظام نظراً لتأثُّر دول العالم، ومنها الأردن، بأزمات الغذاء الدَّوليَّة والتغيُّر المناخي، ولتوفير المعلومات والبيانات المتعلِّقة بالأمن الغذائي، وإصدار التَّقارير الخاصَّة به في المملكة وفق المؤشِّرات المعتمدة في الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للأمن الغذائي، وذلك لمراجعة وإقرار السِّياسات والخطط الاستراتيجيَّة الوطنيَّة المتعلِّقة بالأمن الغذائي ومراقبة تنفيذها.

وبموجب النِّظام، ينشأ في وزارة الزِّراعة مجلس يُسمَّى (مجلس الأمن الغذائي) برئاسة وزير الزِّراعة وعضويَّة وزراء: الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين (نائباً للرَّئيس)، والتَّخطيط والتَّعاون الدَّولي، والصحَّة، والتَّنمية الاجتماعيَّة، والمياه والرَّي، والبيئة، والتَّربية والتَّعليم، والماليَّة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة.


60 % اكتفاء ذاتي

تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، تقدم سير العمل في تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام (2022 – 2025).

وأكد جلالة الملك خلال اجتماع عقد الاثنين، في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة أن تسهم مشاريع الخطة الوطنية للزراعة في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة.

بدوره، أشار وزير الزراعة خالد الحنيفات، إلى أن المملكة حققت ما نسبته 60% من الاكتفاء الذاتي من حاجاتها الغذائية من خلال قطاع الزراعة المحلي.


خطة وطنية

ودعا جلالة الملك خلال الاجتماع، إلى العمل على إزالة جميع العقبات التي قد تعترض تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الخطة الوطنية للزراعة، وبخاصة فيما يتعلق بتسويق الصادرات الزراعية، مؤكدا أهمية دور مجلس الأمن الغذائي في دعم القطاع الزراعي.

من جانبه، ذكر الحنيفات أبرز إنجازات الخطة خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة أنجزت 27 من أصل 31 مشروعا خلال 2022، في حين يتم العمل على إنجاز المشاريع الأربعة المتبقية.

وأكد الوزير أن المشاريع الأربعة للعام 2023 تراوحت نسبة الإنجاز فيها بين (50 – 90)%، وهي تشغيل الزراعة الحديثة- مبادرات الأعمال، وإنشاء سجل مزرعة رقمي شامل، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للأمن الغذائي، وتطوير الصناعات الزراعية في المدن الصناعية.

وأشار الحنيفات إلى أن قيمة بنود الخطة تقدر بـ389 مليون دينار تنفذ على مدار أربع سنوات بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسة الإقراض الزراعي، وتبلغ حصة الخزينة منها 170 مليون دينار.


لجنة خبراء

ترأس وزير الزراعة خالد الحنيفات اجتماعا بحضور مدير عام الإحصاءات العامة حيدر فريحات، خلال شهر تموز/ يوليو الماضي.

جاء ذلك لمناقشة مؤشرات الأمن الغذائي والإحصاء الزراعي نتيجة زيارة وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، ومواجهة المنهجية التي يتم العمل عليها، والعمل على تنقية الأرقام من الشوائب وتأكيدها وفق آلية تضمن تبادل المعلومات وتدقيقها.

وتطرق الاجتماع إلى تشكيل لجنة خبراء زراعية في دائرة الإحصاءات العامة، وتفعيلها لمعالجة بعض البيانات الإحصائية التي تتعلق بعملية تصدير المنتجات الزراعية لتوحيد المنهجية بين جمع البيانات وبين دائرة الجمارك والإحصاءات العامة ووزارة الزراعة التي ستقيم كمية الإنتاج الحقيقي المصدر وهو بحدود الصادرات.
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