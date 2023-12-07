"إدامة" تعقد الملتقى التجاري بين الأردن والنرويج

اضافة اعلان

نظمت جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة بالتعاون مع السفارة النرويجية في عمان، الثلاثاء، الملتقى التجاري بين الأردن والنرويج.وأكد عضو مجلس إدارة إدامة الدكتور ماهر مطالقة، متانة العلاقات بين الأردن والنرويج التي تمتد 50 عامًا.واشار السفير النرويجي في الأردن، إيسبن ليندباك، إلى أن هدف الملتقى هو بحث فرص التعاون الاقتصادية، والاستمرار في بناء وتعزيز علاقات طويلة الأمد بين الدولتين، تأكيدا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في مجال الاقتصاد .وقدمت نخبة من الشركات النروجية المشاركة في الملتقى، نظرة شاملة عن طبيعة عملها ورؤيتها وأهدافها، والتي تشترك بالسعي نحو مستقبل أفضل في ظل استغلال الموارد الموجودة كافة، وبما يحقق مفهوم الاستدامة.وعقد الملتقى جلسة نقاشية بهدف استكشاف فرص التعاون واستعراض الأطُر والسياسات التنظيمية في مختلف المجالات بين البلدين.بدوره، أكد رئيس الغرفة التجارية العربية النرويجية أوليه جوهان، وجود فرص في جميع أنحاء العالم يجب تحديدها واستغلالها، مؤكدا أن الشركات النرويجية تقدم خدمات ممتازة في مجال الطاقة المتجددة للأردن.من جانبه، أوضح مدير مديرية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يعقوب مرار، أن الأردن حقق نجاحًا باهرًا في مجال الطاقة المتجددة.وأشار إلى الطموح بتوسيع الطاقة المتجددة في الأردن، لتصبح مركزًا للطاقة الخضراء سواء من خلال الطاقة المتجددة أو الهيدروجين الأخضر.يشار إلى أن الملتقى جاء إثر زيارة الملك عبد الله الثاني إلى النرويج في آذار 2020، حيث تم افتتاح منتدى الأعمال الأردني النرويجي، بحضور قادة الأعمال وكبار الزعماء لتعزيز التعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، وفي كانون الأول 2022، أثناء زيارة وفد أردني إلى النرويج، تم توقيع مذكرات تفاهم للتعاون في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، بمشاركة مؤسسات مثل جمعية إدامة.