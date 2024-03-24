الأحد 24 آذار 2024
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إربد الأولى بإنتاج زيت الزيتون في 2023

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زيت زيتون

احتلت محافظة إربد المرتبة الأولى على مستوى المملكة في إنتاج ثمار الزيتون المستخدم في العصر، وكمية زيت الزيتون المنتجة، خلال عام 2023.


وبحسب المسح السنوي خلال المواسم 2023-2024، لمعاصر الزيتون التي تبلغ عددها 146 معصرة، والذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة بالتعاون مع وزارة الزراعة؛ بلغت كمية ثمار الزيتون المستخدمة في العصر في إربد 51.8 ألف طن بانخفاض نسبته 5.9 بالمئة عن 2022، وكمية زيت الزيتون المنتجة في نفس المحافظة العام الماضي، 10.2 ألف طن بانخفاض نسبته 13.2 بالمئة عن العام الذي سبقه.

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واحتلت محافظة العقبة المرتبة الأقل في كميات ثمار الزيتون المستخدمة في العصر، حيث بلغت 1.5 ألف طن، والأقل في كمية زيت الزيتون المنتجة حيث بلغت 221 طناً.


ومن حيث أعلى نسبة تغير في كمية ثمار الزيتون، المستخدمة في العصر، احتلت محافظة الطفيلة النسبة الأعلى بارتفاع قدره 271.9 بالمئة في 2023، وبكمية 1919 طناً، مقارنة مع 516 طناً في 2022.


كما استحوذت الطفيلة أيضاً على أعلى نسبة تغير في كمية زيت الزيتون المنتجة بمقدار 261.5 بالمئة، وبكمية 347 طناً في 2023، مقارنة مع 96 طناً في 2022.


وأشارت النتائج إلى أن إجمالي كمية ثمار الزيتون الواردة للمعاصر من جميع محافظات المملكة والتي استخدمت في العصر بلغ 138898 طناً بارتفاع مقداره 7.5 بالمئة عن موسم 2022 والتي بلغت 129157 طناً.


وأظهرت النتائج انخفاضاً في كمية زيت الزيتون الناتجة عن العصر بنسبة 1.5 بالمئة، حيث بلغت 25028 طناً في موسم 2023 مقارنة مع 25417 طناً في موسم 2022.


وأشارت النتائج إلى انخفاض إنتاجية الزيت من الزيتون الداخل في عملية العصر، من 19.7 بالمئة في موسم 2022-2023، إلى 18بالمئة في موسم 2023-2024.


وتُجمع استمارات مسح معاصر زيت الزيتون بالتعاون مع وزارة الزراعة وبأسلوب المسح الشامل، لإنتاج الزيتون الوارد إلى المعاصر، ولا يشمل الإنتاج من الزيتون المعد للكبيس أو المخلل أو الاستخدامات الأخرى خارج معاصر الزيتون.

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