الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إشادة تجارية برفع اسم الأردن من "القائمة الرمادية"

ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان - (أرشيفية)
ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان - (أرشيفية)
أشاد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، بالجهود التي بذلها البنك المركزي ومختلف الجهات المعنية لرفع اسم الأردن من قائمة الدول تحت المتابعة المتزايدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو ما يعرف بـ"القائمة الرمادية".اضافة اعلان

وأكد سلطان الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة أن هذا الإعلان يأتي كاعتراف بنجاح المملكة بتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومواءمتها مع المعايير الدولية، مشيرا إلى أن هذا سيسهم بدعم مكانة المملكة بالتقارير الدولية وتحسين ترتيبها لدرجات متقدمة.

وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت رفع اسم الأردن من قائمة الدول تحت المتابعة المتزايدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو ما يعرف بـ"القائمة الرمادية" خلال اجتماعها العام الأسبوع الماضي العاصمة باريس.

كما أكد أن السياسات الحصيفة التي ينتهجها البنك المركزي انعكست بشكل إيجابي على أعمال القطاع المالي والمصرفي، وبخاصة لجهة تعزيز الاستقرار لسعر الصرف، بالإضافة لاحتياطي من العملات الأجنبية يبلغ 17.4 مليار دولار.

وأشار إلى وجود شراكة حقيقية وفاعلة بين غرفة تجارة الأردن والبنك المركزي من خلال التواصل المستمر وحل أية معيقات قد تواجه القطاع المالي والمصرفي بالمملكة.

وبين سلطان أن القطاع  المالي والمصرفي يشكل أكثر من 50 ‎بالمئة‎ من الاقتصاد الوطني لجهة رؤوس الأموال وحجم العمل، ويعتبر المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي وتوفير التمويلات المالية لمختلف الأنشطة الاقتصادية، ويضم 320 شركة عاملة بعموم المملكة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
نصف مليون دينار قيمة دعم تجارة الأردن لقطاع غزة

نصف مليون دينار قيمة دعم تجارة الأردن لقطاع غزة

25 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
بنزين - (تعبيرية)

الحكومة تخفض أسعار البنزين بنوعيه والسولار للشهر المقبل

منذ 17 دقيقة
onkVoPuQnfqz8EBd2tylo56R1m4lrXyKrvPuwUce

تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تشرين الثاني بقيمة صفر

منذ 18 دقيقة
شعار شركة البوتاس العربية

239 مليون دينار صافي أرباح البوتاس العربية في 9 شهور

منذ3 ساعة
سبائك من الذهب - (تعبيرية)

الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء شهري في عام

منذ3 ساعة
اختراع أردني لإستغلال طاقة الرياح في مدينة الموقر لصناعية

اختراع أردني لاستغلال طاقة الرياح في مدينة الموقر الصناعية

منذ3 ساعة
شعار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

بيان مهم من الضمان للمتقاعدين الراغبين بالاستفادة من برنامج تقسيط (رابط)

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تعليقا على تحليل أمني

ماهر أبو طير |اليوم

غزة.. ثلاثة خيارات أحلاها مُر!

محمود الخطاطبة |اليوم

إنه الجيل الفلسطيني الرابع يا إسرائيل

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

مفاوضات جديدة مع الصندوق

سلامة الدرعاوي |اليوم

حرية تعبير أم استقواء؟

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

فصائل منظمة التحرير في الضفة

سميح المعايطة |اليوم

الخاسرون والرابحون في لحظة غزة الدامية

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
فلسطيني يقف أمام ركام منزله الذي دمره جيش الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

على من يقع اللوم؟‏

ترجمات | منذ18 ساعة
‏جندي لجيش الاحتلال يتكئ على فوهة مدفع مركبة مدرعة عند حدود غزة مؤخرا - (أرشيفية)

ما الذي ستواجهه إسرائيل في غزة‏: التكاليف الباهظة لسحق "حماس"‏

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
أضرار في "قاعدة الأسد" الأميركية في العراق خلفها قصف إيراني في العام 2020 - (أرشيفية)

"المقاومة الإسلامية في العراق": لمحة عامة

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
1698365514732209100

مخاطر الاجتياح البري لغزة

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لمغادرة قاعدة أدير في العراق إلى بلادهم، 2012 - (أرشيفية)

نهاية استراتيجية الخروج الأميركية في الشرق الأوسط

ترجمات |25 تشرين الأول 2023
 