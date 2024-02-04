الأحد 04 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إصدار الأمر المالي رقم 2 لشهر شباط لتغطية النفقات

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إصدار الأمر المالي رقم 2 لشهر شباط لتغطية النفقات
أصدر وزير المالية محمد العسعس الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2024 للوزارات والدوائر الحكومية ونظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا إلى نص المادة (113) من الدستور.اضافة اعلان
وسيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2023 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية وإلى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2024، وطلب منهم تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر شباط، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.
كما أصدر العسعس الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2024 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.
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