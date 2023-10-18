الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إضراب لمحلات الذهب في الأردن اليوم تضامنا مع غزة

إضراب عام لمحلات الذهب والصاغة في الأردن الأربعاء
إضراب لمحلات الذهب في الأردن اليوم تضامنا مع غزة
أعلنت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، عن الإضراب العام لمحلات الذهب كافة في البلاد اليوم الأربعاء.

وقالت النقابة، في بيان نشر على الصفحة الرسمية للنقابة: " إغلاق محلات الذهب والصاغة كافة في جميع محافظات المملكة تعبيراً عن تضامننا مع الأهل في غزة العزة الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار".اضافة اعلان



وأضافت، "أقل ما نستطيع تقديمه لشعبنا الأعزل المستهدف من قبل الكيان الصهيوني النازي الغاصب واستنكارًا لجرائمه وعدوانه الصارخ على إخواننا الآمنين العزل في "غزة العزة".

وتاليا نص البيان: اقل ما نستطيع تقديمه لشعبنا الأعزل المستهدف من قبل الكيان الصهيوني النازي الغاصب واستنكارًا لجرائمه وعدوانه الصارخ على إخواننا الآمنين العزل في "غزة العزة"، وإراقة الدماء الزكية والمذبحة البشعة للآمنين في دور العبادة والمستشفيات (كمستشفى غزة الأهلي) إننا نعلن "النقابة العامة لأصحاب الحلي والمجوهرات" في المملكة الأردنية الهاشمية لكافة أعضاء الهيئة العامة 
الإضراب العام غدا الأربعاء / ١٨-١٠-٢٠٢٣، وإغلاق كافة محلات الذهب والصياغة في جميع محافظات المملكة تعبيراً عن تضامننا مع الأهل في غزة العزة الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار.
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