الثلاثاء 04 تموز 2023
النسخة المطبوعة

إطلاق استراتيجية مركز التميز الاردني الألماني للوجستيات

1688473393293
إطلاق استراتيجية مركز التميز الاردني الألماني للوجستيات
أطلقت اللجنة التوجيهية لمركز التميز الأردني الألماني للوجستيات خلال اجتماعها الرابع، اليوم الثلاثاء، الخطة الاستراتيجية وخطط عمل المركز.

وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز الذي حضر الإطلاق، أهمية دور الوطنية للتشغيل والتدريب في رفد سوق العمل بالكوادر ورفد السوق المحلي والإقليمي بالكفاءات المدربة والمسلحة بالكفايات اللازمة لاستمرار العمل.اضافة اعلان

وشدد على ضرورة استمرار العمل ضمن منهجية الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وإعطائه دور الريادة في تشغيل المركز بما يلبي احتياجات سوق العمل .

وعرض نائب رئيس اللجنة التوجيهية راكان ماضي، دور المركز والقطاع الخاص في وضع استراتيجية المركز وبرامج التدريب وخطط العمل والاستدامة، ومراحل إنشائه ودور القطاع الخاص في إدارة المركز الذي يعد الأول من نوعه في هذا المجال، والذي يجري تشغيله تحت مظلة الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ومجمع العقبة التدريبي.

يشار إلى أن المركز أنشئ بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تحت مظلة مجمع العقبة التدريبي المملوك للوطنية للتشغيل والتدريب، ويهدف إلى تدريب وتمكين الشباب في هذا القطاع وقطاعات أخرى؛ مثل صيانة السيارات الكهربائية والهايبرد، واللحام الصناعي، ومهن الذكاء الصناعي، وخطوط الإنتاج، والحاسوب، واللغات.
نفط الاردن

الطاقة تتفاوض مع 3 شركات عالمية مهتمة بالاستثمار في النفط والغاز منذ8 ساعة

العلم الأردني

كيف نحافظ على التقدم بمؤشر التنافسية العالمي؟ منذ18 ساعة

حماية البيانات الشخصية

تجويد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية منذ18 ساعة

الفوسفات الأردنية في المركز الثامن بين أقوى 10 شركات صناعية في الشرق الأوسط لعام 2023

"الفوسفات" بين أقوى 10 شركات صناعية في الشرق الأوسط منذ24 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وزيرة الاستثمار خلود السقاف تزور منطقة المفرق التنموية والثريا الصناعية وتتابع سير العمل في المشاريع الجديدة

السقاف: قانون البيئة الاستثمارية يمنح العديد من الإعفاءات والمزايا

منذ 7 دقيقة
1672759090319

47.5 % نسبة ملكية غير الأردنيين بالشركات المدرجة في بورصة عمان

منذ1 ساعة
إقرارات ضريبة الدخل - ر(تعبيرية)

الضريبة: متابعة المكلفين الذين لم يقدموا إقرارات الدخل خلال الفترة القانونية

منذ4 ساعة
الناتج المحلي

نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8 % في الربع الأول

منذ5 ساعة
679 مليون دينار صادرات تجارة عمان خلال نصف عام

679 مليون دينار صادرات تجارة عمان خلال نصف عام

منذ6 ساعة
الذهب

39.4 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

منذ6 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

 الفراغ السياسي في الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

تحديد يوم إجراء الانتخابات

محمود الخطاطبة |اليوم

التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

الطرود البريدية.. خسارة للجميع

سلامة الدرعاوي |اليوم

الدورة الاستثنائية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

التوجيهي ... لماذا الحيرة؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
 