الأربعاء 06 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إطلاق تطبيق "أردني" للتسويق للمنتجات الوطنية

باركود - (تعبيرية)
باركود - (تعبيرية)
أطلقت غرفة صناعة عمان موقع وتطبيق "أردني"، وذلك ضمن جهود الغرفة في التسويق للمنتجات الأردنية، حيث يوفر الدليل خدمة البحث من خلال اسم الشركة المصنعة أو من خلال المنتجات وبطريقة سهلة وسريعة.اضافة اعلان

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن الهدف من إطلاق هذا الموقع الإلكتروني وتطبيق الموبايل المرافق له أن يمكّن المستهلك من التعرف على المنتجات الصناعية الأردنية، وفي الوقت نفسه، يتيح للشركات الصناعية عرض منتجاتها بطريقة مبتكرة، وإضافة تعريف لكل منتج والباركود الخاص به، مبينا أن التطبيق يتميز بسهولة الاستخدام وتسهيل الوصول إلى المنتج المراد البحث عنه، إلى جانب إمكانية التعرف على المنتجات من خلال مسح الباركود الخاص بها.

وأوضح الجغبير أن غرفة صناعة عمان قامت بمخاطبة الغرف الصناعية الأخرى في المملكة، لغايات التعميم على منتسبيها للاستفادة من خدمات هذا الموقع والتطبيق، حيث ستكون خدمات هذا الموقع والتطبيق مجانية لكافة الشركات الصناعية الأردنية، التي ستتمكن من خلال هذا التطبيق من تعريف المستهلك الأردني بمنتجاتها، والتي قد لا يعرف الكثير من الأردنيين أنها منتجات وطنية، حيث سيتم منح كل شركة تسجل في هذا الموقع أو التطبيق كلمة مرور تتيح لها إضافة أو تعديل صور ومعلومات منتجاتها التي يتم عرضها.

وأشار إلى أن الصناعة الأردنية تعتبر إحدى ركائز الاقتصاد الوطني وتقدمه، إذ تساهم بحوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، ناهيك عن دعمها للقطاعات الاقتصادية الأخرى، كما أنها ترفد ميزان المدفوعات بأكثر من 7 مليارات دولار نتاج الصادرات والاستثمار، كما تشغل حوالي 250 ألف عامل وعاملة يعيلون ما يزيد على مليون مواطن أردني، فيما يتقاضى العاملون فيها ما يزيد على مليار دينار سنوياً كرواتب وتعويضات.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أكاديميه الشرق الأوسط للطيران تنضم إلى عالم البطاقات الذكية مع بنك القاهرة عمان

أكاديميه الشرق الأوسط للطيران تنضم إلى عالم البطاقات الذكية مع بنك القاهرة عمان

منذ2 ساعة
وزيرة الاستثمار خلود السقاف تلتقي السفيرة الأيرلندية لدى المملكة ماريان بولجر

السقاف: نرحب باستثمارات الشركات الأيرلندية في الأردن

منذ5 ساعة
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

الضريبة تدعو أصحاب الشركات للتأكد من التسجيل في نظام الفوترة

منذ6 ساعة
رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية أحمد علوش

علوش: الأردن استورد 175 ألف تابلت بقيمة 16 مليون دينار حتى أيلول الماضي

منذ6 ساعة
البطالة

الإحصاءات: 22.3% معدل البطالة خلال الربع الثالث من 2023

منذ7 ساعة
رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع-(بترا)

جمعية رجال الأعمال تقترح حزمة إجراءات فورية لحماية الاقتصاد الوطني من آثار العدوان على غزة

منذ7 ساعة
افكار و مواقف

مستقبل الحرب على غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم

لا تذهبوا بعيدا

حسني عايش |اليوم

العودة للحرب سببها انتصار المقاومة في معركة الأسرى الإعلامية

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات |04 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
 