إطلاق تطبيق "أردني" للتسويق للمنتجات الوطنية

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أطلقت غرفة صناعة عمان موقع وتطبيق "أردني"، وذلك ضمن جهود الغرفة في التسويق للمنتجات الأردنية، حيث يوفر الدليل خدمة البحث من خلال اسم الشركة المصنعة أو من خلال المنتجات وبطريقة سهلة وسريعة.وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن الهدف من إطلاق هذا الموقع الإلكتروني وتطبيق الموبايل المرافق له أن يمكّن المستهلك من التعرف على المنتجات الصناعية الأردنية، وفي الوقت نفسه، يتيح للشركات الصناعية عرض منتجاتها بطريقة مبتكرة، وإضافة تعريف لكل منتج والباركود الخاص به، مبينا أن التطبيق يتميز بسهولة الاستخدام وتسهيل الوصول إلى المنتج المراد البحث عنه، إلى جانب إمكانية التعرف على المنتجات من خلال مسح الباركود الخاص بها.وأوضح الجغبير أن غرفة صناعة عمان قامت بمخاطبة الغرف الصناعية الأخرى في المملكة، لغايات التعميم على منتسبيها للاستفادة من خدمات هذا الموقع والتطبيق، حيث ستكون خدمات هذا الموقع والتطبيق مجانية لكافة الشركات الصناعية الأردنية، التي ستتمكن من خلال هذا التطبيق من تعريف المستهلك الأردني بمنتجاتها، والتي قد لا يعرف الكثير من الأردنيين أنها منتجات وطنية، حيث سيتم منح كل شركة تسجل في هذا الموقع أو التطبيق كلمة مرور تتيح لها إضافة أو تعديل صور ومعلومات منتجاتها التي يتم عرضها.وأشار إلى أن الصناعة الأردنية تعتبر إحدى ركائز الاقتصاد الوطني وتقدمه، إذ تساهم بحوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، ناهيك عن دعمها للقطاعات الاقتصادية الأخرى، كما أنها ترفد ميزان المدفوعات بأكثر من 7 مليارات دولار نتاج الصادرات والاستثمار، كما تشغل حوالي 250 ألف عامل وعاملة يعيلون ما يزيد على مليون مواطن أردني، فيما يتقاضى العاملون فيها ما يزيد على مليار دينار سنوياً كرواتب وتعويضات.