الأحد 27 آب 2023
النسخة المطبوعة

إطلاق حاضنة أعمال متخصصة للقطاع الهندسي اليوم

نقابة المهندسين الأردنيين
نقابة المهندسين الأردنيين

 تطلق نقابة المهندسين الأردنيين اليوم أول حاضنة أعمال متخصصة في عمان تعنى بالمهندسين على وجه التحديد لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع اقتصادية منتجة ومؤثرة.اضافة اعلان
وقال رئيس لجنة مركز رواد الأعمال المهندسين "رام" في النقابة م.معتز العطين "ستفتتح النقابة حاضنة أعمال هندسية تعتبر الأولى من نوعها في الأردن".
أضاف" الحاضنة مخصصة فقط للأفكار الهندسية والمهندسين الأردنيين".  
وأكد العطين في تصريحات صحفية لـ"الغد" أن الحاضنة ستحوي مساحة ابتكار وتصنيع رقمي ومساحات إبداعية للمهندسين اصحاب الافكار الريادية والمبتكرة.
وبين أنها ستقدم برامج داعمة وإرشادية للرياديين من جهة كما ستقدم الأدوات التي تلزم المشاريع الريادية الهندسية للبدء وبناء النماذج الأولية والتأسيس وتوسيع نطاق عملها. 
 وبين العطين أنه تم الإتفاق مع شركة " أورانج الأردن" لرعاية هذه الحاضنة كنوع من دعم الشباب الاردني لتعزيز الابتكار والابداع وتوفير بيئة حاضنة ومبتكرة لتحويل افكار المهندسين لمشاريع حقيقية. 
وقال "الهدف العام من إطلاق الحاضنة يهدف إلى تأاهيل المهندسين وتمكينهم ودعمهم في مجال ريادة الاعمال والمشاريع الميكروية". 
واشار الى انه بالرغم من أن الحاضنة مقرها في عمان إلا أنها ستكون مفتوحة أمام جميع المهندسين الرياديين من كل المحافظات كما سيجري إطلاق برامج يمكن أن يستفيد منها المهندسين الرياديين عن بعد. 
واشار الى ان برامج وخدمات الحاضنة ستكون موجهة لاصحاب الافكار الجديدة والمشاريع الهندسية وحتى الشركات الناشئة في مرحلة التاسيس لمساعدتها على التوسع والنمو مع توفير امكانيات الحاضنة في التشبيك مع خبراء ومرشدين ومختصين في الشأن الريادي بشكل عام والشأن الريادي الهندسي على وجه الخصوص. 
وبلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية منها 14 صندوقا استثماريا خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في المملكة، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.
أرقام رسمية أخرى تظهر أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة، كما تظهر الأرقام أن العام 2021، شهد ارتفاعا في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة، إذ وصل إلى حوالي 120 مليون دينار، مقارنة بحوالي 20 مليونا في العام الذي سبقه.
الى ذلك، أكد العطين أن ريادة الاعمال هي تأسيس عمل تجاري جديد يعالج مشكلة أو تحدي بطريقة جديدة.
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