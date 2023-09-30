إطلاق حملة "العمل اللائق حق"

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أطلق مركز "الفينيق" للدراسات الاقتصاديّة والمعلوماتيّة والمرصد العمّاليّ الأردنيّ حملةً بعنوان "العمل اللائق حقّ"، اليوم السبت؛ بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، الذي يصادف اليوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من كلّ عام.‎وتهدف الحملة إلى إبراز مدى تطبيق معايير العمل اللائق في سوق العمل الأردني، والنهوض بالوعي الجماعي حول المعايير والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالعمل اللائق.‎وتتضمن الحملة نشر رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتنوع بين رسائل توعوية واقتباسات من عاملين وعاملات وتقارير صحفيّة مع الوسوم التالية: (#العمل_اللائق_حق) و(#عمل_لائق_للجميع) و(#الصحة_والسلامة_المهنية).وتنطلق الحملة تأكيدا على ضرورة الالتزام بمعايير العمل اللائق في جميع القطاعات وبخاصة توفير الأجر الكريم والحمايات الاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، إضافة إلى عدم انتهاك حقوق العمال المنصوصة في قانوني العمل والضمان الاجتماعي.