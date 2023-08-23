الخميس 24 آب 2023
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إطلاق "ميثاق" مبادرة مهن من ذهب لتنظيم القطاع المهني

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جانب من الحفل
أطلقت "مبادرة مهن من ذهب" اليوم الأربعاء ميثاق مهن من ذهب لتوحيد جهود جميع المؤسسات والأفراد لتنظيم القطاع المهني والارتقاء وتعزيز الالتزام بأخلاقيات العمل وقواعد السلوك، بحضور ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة ورجال أعمال ومئات الفنيين والمهنيين الشباب.اضافة اعلان
وقال مؤسس المبادرة المهندس محمد غزال إن قيادات الأعمال في الأردن عازمون على تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير القطاع المهني والارتقاء به وفق توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وتوافقا مع رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك من خلال الالتزام بميثاق مهن من ذهب.
وأكد غزال أن الميثاق يسعى لتعزيز جهود تنظيم القطاع المهني بالتعاون مع شركائنا من مؤسسات تعليمية وشركات ومؤسسات تجارية، غرف وجمعيات ونقابات مهنية. وبين سعي مبادة مهن من ذهب إلى خلق بيئة جاذبة ومناسبة تشجع التعليم المهني، وتعزز قيمة العاملين في القطاع المهني، وحثهم على استخدام المنصات كقناة لتنظيم القطاع المهني.

ويهدف الميثاق إلى تنمية المهارات والتدريب وتعزيز الجهود لتصنيف وتأهيل وتطوير وتدريب الموظفين وتقديم التدريب المهني بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبما يسهم في رفع جودة الخدمات واحترام المهنة.
وأشار غزال إلى أن ميثاق مهن من ذهب أكد الالتزام بأخلاقيات العمل وقواعد السلوك وتعزيز ثقافة الاحترام، وتبني أخلاقيات العمل.
وتضمن الميثاق دعم القطاع الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية من خلال دعم المشتريات للمنتجات المصنّعة محليا، وتوفير الكفاءات البشرية والقوى العاملة التي تسهم في رفع الإنتاجية، وتعزيز الصناعات، وتحقيق التنافسية.

وتضمن الميثاق تشجيع الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الفرص للجميع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهتها أكدت رئيسة مجلس إدارة مبادرة مهن من ذهب تمارا عبدالجابر ان الالتزام بميثاق مهن من ذهب، يعزز القطاع المهني ويحقق النمو الاقتصادي الأمر الذي يعتمد على تعاون جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المحلي لتحقيق الأهداف المشتركة لتطوير القطاع المهني وتحسين البيئة الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت : "نشجع قيادات الأعمال على الانضمام إلينا باستخدام ميثاق مهن من ذهب كأداة توجيه وتعاون، تمكن الشركات تحديد الأولويات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإفادة شركاتنا ومجتمعاتنا وتعزيز الاستدامة وتطوير القطاع المهني والارتقاء به وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل في الأردن".
بدوره ، أعرب نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن تميم القصراوي عن اعتزازه بمبادرة مهن من ذهب وميثاق المبادرة الذي يعزز قيمة المهنة ويرفع من كفاءة الفنيين.
وقال القصراوي إن بيئة الأعمال في الأردن بحاجة إلى فنيين مؤهلين محترفين لحل المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي في المصانع والمشاغل.
ولفت القصراوي إلى أن غرفة الصناعة تدعم مبادرة مهن من ذهب وتدعم الجهود التي تسعى إلى إيجاد فنيين ومهنيين مؤهلين ومحترفين.

أنطلقت "مهن من ذهب" وهي شركة غير ربحية، من مبادرة مجتمعية، وتأسست مهن من ذهب عام 2020 بطابع ريادي مجتمعي بهدف الارتقاء بمنظومة التعليم والعمل المهني على حد سواء.
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