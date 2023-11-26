الأحد 26 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إعادة طرح عطاء استقطاب مطور لمشروع المدينة الاقتصادية مع العراق

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الأردن والعراق

طارق الدعجة  
اعلنت الشركة العراقية الأردنية للصناعة عن إعادة طرح عطاء دولي للمرة الثانية لاستقطاب مطور لمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين العراق والأردن، والمقرر إقامتها على الحدود بينهما بمساحة 22 ألف دونم.اضافة اعلان

وتشمل دعوة العطاء إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية، وتطوير وتمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية، وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها.

دعت الشركة المملوكة للحكومتين الأردنية والعراقية المكلفة بتنفيذ المشروع جميع الشركات العالمية المختصة والمؤهلة في مجال تطوير المدن الاقتصادية والمدن الصناعية والمناطق التنموية والمناطق الحرة للمشاركة بالعطاء.
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