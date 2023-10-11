الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إقبال كبير على الجناح الأردني في "إكسبو الدوحة"

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إقبال كبير على الجناح الأردني في "إكسبو الدوحة"
 أكدت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين/المفوض العام الأردني لمعرض "إكسبو الدوحة" 2023 دانا الزعبي، أن الجناح الأردني المشارك بالمعرض يشهد إقبالا كبيرا ومتنوعا من قبل زائري المعرض من مختلف دول العالم منذ انطلاق فعالياته قبل نحو 10 أيام.اضافة اعلان
يشار، إلى أن معرض "إكسبو الدوحة" 2023، الذي انطلقت أعماله في الثاني من الشهر الحالي، ويستمر حتى نهاية آذار (مارس) من العام 2024. 
وبينت الزعبي في تصريح لـ"الغد"، أن الجناح الأردني  الذي يقام تحت شعار" جذور راسخة لغد أفضل" سيشهد اليوم، الافتتاح الرسمي من قبل وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.  
وأكدت الزعبي، أن الجناح الأردني الذي يقام على مساحة 2600 متر مربع، يتضمن عرض مشاريع في مجال، الزراعة الحديثة والبستنة، والتنوع الجغرافي في المملكة، إضافة إلى الترويج للمواقع الأثرية والسياحية المتنوعة.
يشار، إلى أن تنظيم الجناح الأردني تم من قبل فريق عمل يضم مختلف المؤسسات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، بهدف إبراز مكانة الأردن والمقومات التي يمتلكها أمام زائري المعرض من مختلف دول العالم.
وأوضحت، أن مشاركة الأردن بهذا المعرض، تشكل فرصة مهمة للترويج لمزايا الاستثمار والمشاريع المتاحة في المملكة، خاصة في مجال الزراعة والتكنولوجيا الحديثة في ظل المشاركة الدولية بالمعرض. 
وبينت، أن الجناح الأردني، سيشهد تنظيم العديد من اللقاءات الاستثمارية بمشاركة رجال أعمال خلال فترة المشاركة بالمعرض بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة، والسعي إلى جذب المزيد من المستثمرين لإقامة مشاريع على أرض المملكة بمجالات حيوية وذات قيمة مضافة عالية.
وأشارت، إلى أن الجناح الأردني، يتضمن فعاليات لتسويق وترويج المواقع السياحية والأثرية المتنوعة بالمملكة بأشكالها المختلفة، بهدف زيادة أعداد السياح القادمين إلى المملكة. 
وجددت الزعبي الحديث، عن أن المملكة تدعم الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة، في خطوة تهدف إلى الحد من التصحر مبينة أنه تم إطلاق أخيرا، صفحة متخصصة للجناح المشارك بالمعرض على مواقع التواصل الاجتماعي.
يشار، إلى أن "إكسبو الدوحة 2023"، ينظم تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، ويعالج أربعة محاور فرعية هي: الزراعة العصرية، التكنولوجيا والابتكار، الوعي البيئي، والاستدامة، وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات، والأنشطة الترويجية الفريدة الممتدة على مدى ستة أشهر.
وبحسب الموقع الإلكتروني لمعرض اكسبو الدوحة 2023، يهدف إلى الحث على جذب أكثر من 3 ملايين زائر، مما يتيح للحاضرين فرصة استكشاف الحدائق ذات المناظر الطبيعية وتجربة الثقافات من جميع أنحاء العالم.
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