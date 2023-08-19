إقبال متوسط على الذهب

محمد أبو الغنم

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أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، أن الطلب على الذهب ضمن الحدود المتوسطة في السوق المحلية.وقال علان "بعد إعلان نتائج الثانوية العامة (التوجيهي)، شهدت السوق المحلية طلبا متواضعا على القطع الصغيرة وكان دون المتوقع".وأشار علان إلى أن مستوى الطلب حاليا منخفض قرابة 50 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأرجع علان أسباب انخفاض مستوى الطلب على الذهب، جراء ارتفاع الأسعار عالميا وانعكاسه على السوق المحلية في ظل ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين.وأشار علان إلى أن سعر الأونصة وصل إلى 1980 دولارا بعد إغلاق تعاملات الذهب يوم الجمعة الماضي.ويشهد الذهب حالة من الاستقرار على انخفاض مقارنة بأشباهه من المعادن النفيسة خلال تعاملات الشهر الماضي، إذ أغلق عند أدنى مستوى في تعاملات تلك الفترة.وأضاف علان "مستوى الطلب على المعدن الأصفر لغايات الاستثمار والادخار ما يزال ضعيفا نظرا لمراقبة المواطنين الأسعار العالمية على أمل انخفاضه".وحول مستويات الأسعار في السوق المحلية، أكد علان أن سعر بيع غرام الذهب عيار 21 للمواطن بلغ نحو 38.7 دينار، وبلغ سعر شراؤه من المواطن نحو 37 دينارا، وبلغ سعر بيع غرام الذهب للمواطن عيار 24 نحو 45.7 دينار وسعر شرائه من المواطن 43.1 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 للمواطن نحو 34.3 دينار وسعر شرائه 31.3 دينار، وبلغ سعر بيع الليرة الانجليزي التي تزن 8 غرامات نحو 310 دنانير، وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي التي تزن 7 غرامات نحو نحو 271 دينارا.