إقرار التقريرين المالي والاداري لجمعية غرب وشمال عمان الصناعية

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أقرت الهيئة العامة لجمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية خلال اجتماعها السنوي الذي عقدته مساء أمس الأحد، التقريرين المالي والإداري لأعمال مجلس ادارتها خلال العام الماضي 2022.وحسب بيان للجمعية اليوم الاثنين، تم خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيسها "محمد وليد" الجيطان، استعراض النشاطات التي نفذتها الجمعية العام الماضي، وتضمنت العديد من الامور منها المشاركة في اعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير وبحث المشاكل والتحديات التي تواجه الصناعيين المتعلقة بالعمالة وكلف الطاقة.وبين الجيطان ان الجمعية حرصت على المشاركة في العديد من المعارض المحلية والخارجية للترويج وفتح اسواق جديدة للمنتجات الوطنية وتنظيم الورش واللقاءات للتعريف بكيفية الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التي تربط المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.وقال خلال الاجتماع الذي حضره، رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، ان الجمعية ستستمر في تقديم الخدمات للصناعيين من مختلف القطاعات والسعي الى تحقيق التكامل والتعاون بين اعضاء الجمعية بالإضافة الى المشاركة بالمعارض والمؤتمرات الدولية بهدف الترويج للصناعة الوطنية وفتح منافذ تسويقية جديدة لها بالتعاون المستمر مع غرفتي صناعة عمان والأردن.واكد أن الجمعية تعمل بشكل مستمر ليكون القطاع الصناعي أداة فاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية وتحسينها محليا وإقليميا وعالميا، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، مبينا ان الجمعية تعمل من أجل تعزيز التنافسية الصناعية عبر التشاور والعمل الجماعي المشترك فيما بينها من جهة وبين المصانع والجهات الحكومية ذات العلاقة.وبين الجيطان أن القطاع الصناعي يعد قاطرة النمو للاقتصاد الوطني والمشغل الأكبر للعمالة المحلية حيث يشكل ربع الناتج المحلي الاجمالي و95 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية ما يعني ان الوقف الى جانبه امر في غاية الاهمية من اجل توسيع نشاطاته وزيادة انتاجه وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.يشار الى مناطق جمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية التي تأسست عام 2017، تتوزع على وادي السير وناعور وطريق المطار وصويلح الصناعية وعين الباشا والفحيص، وتضم قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والانشائية والبلاستيكية.