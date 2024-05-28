 
الثلاثاء 28 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"إنتاج" تقيم للعام الثاني جناحا أردنيا في معرض كومكس بسلطنة عُمان

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الجناح الأردني في معرض كومكس
تقيم جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات - إنتاج، للعام الثاني على التوالي، الجناح الأردني في معرض كومكس للتكنولوجيا الذي أقيم خلال الفترة من 27 إلى 30 من الشهر الجاري في العاصمة العُمانية مسقط، بمشاركة 6 شركات أردنية. اضافة اعلان

وقد افتتح الجناح السفير الأردني  سلطنة عُمان أمجد القهيوي، بحضور سفير دولة فلسطين في مسقط الدكتور تيسير جرادات، حيث حظي الجناح باهتمام كبير من الزوار والمشاركين في المعرض. 

وشارك في الجناح الشركات الأردنية: CRYSTEL و KayanHR Solution و Delta Informatics و FOCUS Solutions و Transition Tech و Triosuite. 

واستطاعت هذه الشركات الترويج لمنتجاتها بشكل جيد، بالإضافة إلى الترويج للميزات الاستثمارية في المملكة، حيث أبدت قدراتها الابتكارية في تقديم خدمات ذكية وحلول إبداعية متطورة، مما يعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية وتأسيس شراكات جديدة. 

وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية إنتاج، المهندس نضال البيطار، على أن مشاركة الشركات الأردنية في معرض كومكس تأتي ضمن استراتيجية جمعية إنتاج لتعزيز حضورها الدولي وتوسيع قاعدة شركائها وعملائها. 

وشدد على ان جمعية إنتاج تسعى دائماً لدعم الشركات الأردنية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الاقليمية والعالمية، إذ ان معرض كومكس يوفر منصة مثالية لتحقيق هذا الهدف. 

وأكد فخره وسعادته بالاهتمام الكبير الذي حظي به الجناح الأردني، والذي يعكس الثقة بقدرات شركاتنا على المنافسة العالمية وتقديم حلول تقنية مبتكرة. 

وأشار البيطار إلى أن الجناح الأردني في معرض كومكس من المتوقع أن يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار بين الشركات في البلدين، معرباً عن أمله في أن يشهد المستقبل القريب تأسيس شراكات جديدة نتيجة لهذه المشاركة الدولية. 

وأعرب البيطار عن شكره وتقديره للسفارة الأردنية في سلطنة عُمان، ممثلة بالسفير وطاقم السفارة، على حفاوة اللقاء وجهودهم في دعم إقامة الجناح الأردني. 

كما توجه بالشكر إلى الأشقاء في سلطنة عُمان على جهودهم الكبيرة واهتمامهم المستمر بالجناح الأردني.

وبدورها، أثنت الشركات المشاركة في الجناح الأردني على جهود جمعية إنتاج في تنظيم هذه المشاركة المتميزة، مشيدة أيضا في جهود الجمعية على مواصلة دعم الشركات الأردنية في كافة المحافل الدولية لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات. 

ويشار إلى جمعية إنتاج تعد من أبرز الداعمين للشركات التقنية في الأردن، حيث تواصل جهودها لتعزيز بيئة العمل التكنولوجية في المملكة وتوفير الفرص للشركات الأردنية للتميز على المستوى الدولي.
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