السبت 15 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"'إنتاج" و"بيت التصدير" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وترويج الصادرات

WhatsApp Image 2023-07-15 at 11.13.41
توقيع الاتفاقية
وقعت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، مذكرة تفاهم مع شركة بيت تنمية المشاريع والصادرات الأردنية "بيت التصدير"، يهدف التعاون إلى تعزيز الصادرات الأردنية وزيادة النمو الاقتصادي من خلال التعاون المشترك في زيادة الحصة التصديرية في الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة في بلدان أخرى.اضافة اعلان

 وقد وقع المذكرة الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج"، المهندس نضال البيطار، والرئيس التنفيذي لشركة "بيت التصدير"، المهندس عمر القريوتي.

وأنشأت "إنتاج"، وحدة دراسة الأسواق، لإعادة تقديم بيانات ومعلومات متخصصة من مصادر موثوقة، والتشبيك مع المنصات الدولية الرئيسية لنشر بيانات الأسواق العالمية، حيث تقوم هذه الوحدة بتحليل البيانات وإعادة تدويرها بشكل يفيد الشركات الأعضاء في الجمعية، سواء على الصعيد الاقتصادي الكلي أو الجزئي.

 ومن خلال هذه المذكرة، ستتمكن شركة "بيت التصدير" من الاستفادة من البيانات والمعلومات التي توفرها وحدة تحري الأسواق، وبالتالي تقديم دعم أكبر وأفضل لتحقيق توسع في الأعمال التجارية وفتح أسواق جديدة، وذلك عبر تقديم معلومات متكاملة عن الأسواق العالمية والتحليل العميق لمتطلباتها وفرص الدخول إليها وتوفير خدمات أخرى كالخدمات الاستشارية والترويجية والتسويقية التي تقدها شركة بيت التصدير من خلال منصة التصدير الأردنية JEP.

تعليقاً على ذلك، بيّن المهندس البيطار أن وحدة تحري الأسواق هي فرصة مميزة للشركات الأردنية للحصول على نظرة عامة على الاتجاهات العالمية في العديد من القطاعات، وليس فقط في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى ان الوحدة توفر بيانات تحليلية ثرية تساعد الشركات على تطوير استراتيجياتها وتحقيق النمو.

وأعرب البيطار عن تفاؤله حيال الشراكة الجديدة، قائلاً: "هذه المذكرة ستمكن "إنتاج" من دعم جهودها في إيجاد أسواق جديدة لصادرات شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن. إننا نتطلع إلى تعزيز التعاون مع "بيت التصدير" لتحقيق هذا الهدف".

وبدوره، أكد القريوتي، تطلع 'بيت التصدير' إلى استغلال الفرص التي تتيحها وحدة تحري الأسواق في "إنتاج" لتعزيز خدمات الشركة ودعم الشركات الأردنية في تحقيق نمو أكبر في الأسواق الدولية.

وأكد أن "تنمية الصادرات هي عنوان رئيسي لدعم نمو الشركات، لاسيما أن الشراكة مع "إنتاج" تسهم في تعزيز هذا الهدف وتقديم فرص جديدة للشركات الأردنية للتوسع في الأسواق العالمية".

ويشار إلى أن عملية نشر البيانات التي توفرها وحدة تحري الأسواق تتم بشكل دوري على الموقع الإلكتروني للجمعية، وتتضمن أخبار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى العطاءات ذات الصلة بالقطاع على مستوى المنطقة.
غرفة صناعة الأردن - (أرشيفية)

الصناعات البلاستيكية والمطاطية تغطي 59.7 % من الاستهلاك المحلي منذ5 ساعة

العلم الأردني

بسبب أزمة التمويل.. "الأغذية العالمي" يقلص مساعدات اللاجئين في الأردن منذ21 ساعة

أرشيفية

السياحة والمغتربون يرفعان الطلب على الدينار 13 تموز 2023

منصة زين تطلق برنامج "Future Founders" لطلاب "الأردنية"

منصة زين تطلق برنامج "Future Founders" لطلاب "الأردنية" 13 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
إدراج "مشروع التخزين المبرد" على منصة استثمر في الأردن

إدراج "مشروع التخزين المبرد" على منصة استثمر في الأردن

منذ 37 دقيقة
فرصة استثمارية لإنتاج ألياف الغزل والنسيج ب 3.9 مليون دولار

فرصة استثمارية لإنتاج ألياف الغزل والنسيج ب 3.9 مليون دولار

منذ2 ساعة
تأسيس مجلس أعمال أردني-هندي مشترك

تأسيس مجلس أعمال أردني-هندي

منذ3 ساعة
WhatsApp Image 2023-07-15 at 11.55.06 AM

"إنتاج" و"بيت التصدير" توقعان مذكرة تفاهم لدعم وترويج الصادرات في الأسواق العربية والإقليمية والعالمية

منذ4 ساعة
دائرة مراقبة الشركات

مراقب الشركات: 14 شركة لجأت إلى قانون الإعسار

منذ4 ساعة
b759a61d-ذهب

40 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

أقوى نقد من أميركا للحكومة الإسرائيلية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات | منذ18 ساعة
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
 