الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
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إنشاء مركز اقتصادي أردني في العراق

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مركز اقتصادي أردني في العراق
 وقعت غرفة صناعة الأردن، واتحاد الصناعات العراقية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لإنشاء مركز اقتصادي لعرض المنتجات الأردنية في العراق، إلى جانب تطوير التعاون بين الطرفين.اضافة اعلان
وحسب بيان للغرفة اليوم، وقع مذكرة التفاهم بالعاصمة بغداد، رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، ورئيس اتحاد الصناعات العراقية عادل عكاب، ، بحضور وزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور خالد البتال، وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بالغرفة إيهاب القادري، والسفير الأردني في العراق منتصر العقلة، والملحق الاقتصادي رامي القضاة.
وأكد الجغبير أهمية زيادة التعاون بين الجانبين لما له أثر في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تتضمن المذكرة، السير بخطوات عملية لتنفيذ إطلاق المركز الاقتصادي الأردني في العراق، والذي سيكون مظلة لعدد من المبادرات التي تهدف لتعزيز وتيرة التعاون الثنائي بين القطاعين الخاص في البلدين، وتحديدا في الجانب الصناعي منه.
وبين أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق غرفة صناعية مشتركة بين الأردن والعراق، إضافة إلى إقامة معرض دائم في البلدين.
من جانبه، أكد عكاب، أهميه الاتفاق لدوره في زيادة التعاون الاقتصادي من خلال تشكيل لجان مشتركة بين الجانبين لتطوير الصناعة.
--(بترا)
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