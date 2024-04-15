اتاحة خدمات ضريبة الدخل عبر تطبيق سند

أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن اتاحة عدد من خدمات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الإلكترونية عبر تطبيق سند الحكومي بهدف السماح للمواطنين للحصول على تلك الخدمات من نافذة واحدة وبأسهل وأسرع الطرق المتاحة.

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وأشارت الوزارة ان خدمات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي تم اتاحتها من خلال تطبيق سند تخص الموظفين الأردنيين الحاصلين على رقم ضريبي ورمز دخول فعال مسبقا وتشمل الخدمات التالية: طلباتي و البيانات الشخصية (البيانات الأساسية كالحالة الاجتماعية والهاتف والبريد الالكترون والعنوان والمعلومات البنكية) وخدمة الإقرار الضريبي وخدمة بيان ضريبة الدخل الإجمالي الأرصدة الدائنة والمدينة والصفرية وخدمة الاقتطاعات الموردة من الرواتب والأجور وخدمة الاقتطاعات الموردة للدائرة من بدل الخدمة.



كما اكدت الوزارة انها ستعمل على إضافة خدمات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الخاصة بالمؤسسات الفردية على تطبيق سند خلال الفترة القريبة القادمة. كما دعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة كافة المواطنين إلى تفعيل الهوية الرقمية للاستفادة من كافة الخدمات المتاحة على تطبيق سند وذلك من خلال زيارة إحدى محطات سند المنتشرة في أنحاء المملكة أو من خلال تطبيقات مجموعة من البنوك الأردنية.