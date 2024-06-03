 
الإثنين 03 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اتحاد المصارف العربية يختار رندة الصادق الشخصية المصرفية العربية للعام 2024

ed099ef2-68bd-462b-bc6a-9134c3e28ad3
تكريم رندة الصادق

كرم اتحاد المصارف العربية رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي والتي تم اختيارها مؤخراً من قبل اتحاد المصارف العربية لتكون الشخصية المصرفية العربية للعام 2024. 

اضافة اعلان


وجرى التكريم خلال افتتاح مؤتمر القمة المصرفية العربية الدولية والذي عقد بتنظيم من اتحاد المصارف العربية في إسطنبول يومي 23 و24 مايو / أيار.


وقد منحت هذه الجائزة رندة الصادق نظراً لإسهاماتها في تطوير القطاع المصرفي العربي والعلاقات المصرفية بين الدول العربية والدولية لاسيما وأن الآنسة رندة الصادق هي المدير العام التنفيذي للبنك العربي والذي يعتبر من أعرق البنوك العربية ويمتلك واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية عالمياً وله إسهامات كثيرة على صعيد دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.    


يذكر أن رندة الصادق تشغل منصب المدير العام التنفيذي للبنك العربي منذ العام 2022 وكانت قد انضمت للبنك العربي في العام 2010 كنائب للمدير العام التنفيذي. وتمتلك الصادق خبرة مصرفية تمتد عبر 38 عاماً، حيث بدأت مسيرتها المهنية في القطاع المصرفي في العام 1986 في بنك الكويت الوطني وﺧﻼل 24 ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ، ﺗﻘﻠّﺪت ﻋﺪّة ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﯿﺎدﯾﺔ، ﻛﺎن آﺧﺮھﺎ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن واﻟﻜﻮﯾﺖ.


وكانت ﻣﺠﻠﺔ ﻓﻮرﺑﺲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ قد ﺻﻨﻔﺖ الصادق من ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻗﻮى ﻣﺌﺔ ﺳﯿﺪة أﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ لأعوام 2023 و2024.


وتحمل الآنسة رندة الصادق درجة الماجستير (MBA) في العلوم المالية والمصرفية من الجامعة الأمريكية في بيروت.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
60 مليون دولار تجارة الأردن وقطر خلال الربع الأول من العام

الخطوط القطرية تزيد عدد رحلاتها بين الدوحة وعمّان

منذ 20 دقيقة
الخضار والفواكة

أسعار الخضار والفواكلة اليوم

منذ3 ساعة
مؤشرات إحصائية - (تعبيرية)

21.4 % معدل البطالة في الربع الأول من العام

منذ24 ساعة
WhatsApp Image 2024-06-02 at 12.43.55 PM

معرض "جوبكس الرابع" للتعبئة والتغليف ينطلق غدا الاثنين بمشاركة ٢٦ شركة

منذ24 ساعة
مبنى وزارة الصناعة والتجارة -(من المصدر)

رفع سعر بيع الشعير لمربي الثروة الحيوانية عدا الأغنام 7 دنانير

02 حزيران 2024
مبنى هيئة تنظيم الطاقة والمعادن-(من المصدر)

الطاقة تطلق خدمات المرحلة الأولى التجريبية لمشروع الأتمتة

02 حزيران 2024
افكار و مواقف

أخطار جيوسياسية يواجهها الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

غور الصافي

جهاد المنسي |اليوم

الأمير ومنتدى تواصل

نضال منصور |اليوم

المرأة تحت القبة

يعقوب ناصر الدين |اليوم

كارثة طويلة الأمد

سميح المعايطة |اليوم

تواصل مضبوط على الوعي

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1717248010664342600

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-1)

ترجمات |01 حزيران 2024
اوكرانيا وحلف الناتو

استمرار حلف شمال الأطلسي متعذر من دون أميركا

ترجمات |31 أيار 2024
1717075215122408700

الانتخابات الطارئة في إيران ستؤشر على نوايا خامنئي

ترجمات |31 أيار 2024
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات |29 أيار 2024
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات |29 أيار 2024
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات |29 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28

عبودية الترند

موبايل 01 حزيران 2024

web copy

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy

كابوس الجمعة 30 أيار 2024

كابوس الجمعة

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو
 