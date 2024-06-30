 
الأحد 30 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لتعزيز التعاون بمجالات التكنولوجيا والابتكار

اتحاد رجال الأعمال العرب يوقع مذكرة تفاهم مع البرلمان العربي

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جانب من توقيع الاتفاقية

وقع اتحاد رجال الاعمال العرب و مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي التابعة للبرلمان العربي ، أمس السبت، مذكرة تفاهم إطارية تهدف الى تدعيم علاقات التعاون بين الجانبين وتعزيز الابتكار التكنولوجي والتنمية الاقتصادية في المنطقة العربية،وتوسع آفاق العلاقات الاقتصادية بين مجتمعات الأعمال العربية.

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كما تهدف مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع، ورئيس البرلمان العربي عادل العسومي، على هامش المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة الياسمين في عمان إلى تعزيز الابتكار التكنولوجي وتطبيقاته في المشاريع الاقتصادية والتنموية، وتبادل الخبرات والمعرفة بين رجال الأعمال والبرلمانيين في مجالات التكنولوجيا والابتكار.


وأشاد الطباع بدورمجموعة العمل رفيعة المُستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي في خدمة العمل العربي المشترك من خلال إيجاد منظومة قانونية ومؤسساتية شاملة يتم في إطارها تحقيق التوظيف الآمن والمستدام للعلوم والتكنولوجيا في البرلمانات العربية.


 وأكد الطباع على أهمية  تعزيز الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا ودراسات المستقبل في الوطن العربي، فضلا عن التوعية بأهمية العلوم والتكنولوجيا وأثرها الإيجابي على المجتمع، وأهمية توظيف الذكاء الاصطناعي بالشكل الأمثل حيث يعتبر أحد أهم أدوات ريادة الأعمال المستقبلية.


وأشاد الطباع بتوقيع مذكرة التفاهم الإطارية التي من شأنها ان تكون خطوة   تسهم في تعزيز الابتكار التكنولوجي في الوطن العربي وتطوير مكانة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تنفيذ الخطط التنموية في الدول العربية وفق المعايير والمؤشرات الدولية التي تراعي الخصوصية الثقافية العربية"، وأكد على أهمية العمل على تعزيز التحول الرقمي في البلدان العربية لتحقيق نهضة اقتصادية عربية تسهم في تحقيق التوازن والتكامل الإقليمي وتفعيل الدور العربي في ظل التحولات المتسارعة سياسيًا واقتصاديًا.


وتسعى مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في إقامة الفعاليات والمؤتمرات والمنتديات التي تخدم تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين أعضاء الجانبين وتوثيق سُبل الاتصال والتعارف فيما بينهم وتقديم التسهيلات الممكنة في هذا المجال وتشجيع أعضاء كلا الجانبين على المشاركة فيها بالإضافة إلى التعاون في تشجيع وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات المتاحة لدى كلا لطرفين حول فرص تنمية وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية وإقامة شراكات استراتيجية على المستوى الإقليمي والعالمي.


كما تهدف إلى التعاون المشترك في عقد لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مجال إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات والتقارير المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية إلى جانب التعاون في عقد ندوات وورش عمل مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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