اتفاقية بين غرفة التجارة الأميركية وملتقى سيدات الأعمال

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وقعت غرفة التجارة الأميركية في الأردن وملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز أطر التعاون والشراكة في المسؤولية المجتمعية، والعمل على تمكين المرأة اقتصادياً وتحقيق التكافل الاجتماعي، بما يحقق مبادئ التنمية المستدامة.وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في الأردن سامر جوده ورئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني الدكتورة ريم البغدادي.وحضر توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية في الأردن رغد الخوجة وعدد من السيدات الإداريات من ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني.وتعمل مذكرة التفاهم كشكل من أشكال التعاون والشراكة المتبادلة في مجال نمو الأعمال وتطويرها، وتسهيل التجارة والترويج لكل من شبكتي غرفة التجارة الأميركية في الأردن وملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني.وأكد جوده أهمية التعاون المشترك بين الغرفة والملتقى، حيث سيعمل الطرفان معًا لتحقيق أقصى قدر من الوصول من خلال الاستفادة من شبكات الطرفين من خلال التواصل وتوزيع الفرص عبر كليهما.وأضاف أنه ستقدم غرفة التجارة الأميركية في الأردن وملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني المساعدة لتمكين الوصول المشترك إلى المعلومات والموارد والفرص كلما أمكن ذلك وبأقصى قدرة كل طرف على المشاركة.وأشارت البغدادي إلى رؤية ورسالة وأهداف الملتقى وأهم المحطات في مسيرته بتمكين سيدات الأعمال والمهن في الأردن.وأكدت ضرورة الربط مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق مستوى أعلى من التشاركية التي تخدم كلا الطرفين.وشددت على أهمية هذه الاتفاقية في توثيق وتعزيز التعاون الهادف إلى خدمة الأعضاء في كلا الطرفين من حيث توسيع شبكه العلاقات الهادفة لترويج أعمالهم وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني.يشار إلى أن JFBPW منظمة غير حكومية غير ربحية تأسست عام 1976 لدعم سيدات الأعمال والمهنيات الأردنيات وتعزيز مساهمتهن في التنمية الاقتصادية في الأردن.ويعد الملتقى منظمة شاملة تستخدم شبكاتها الواسعة لدعم السيدات على جميع مستويات الأعمال في الأردن لتحقيق إمكاناتهن الكاملة.وتعد JFBPW من أوائل المنظمات الريادية في الأردن، وقد شكلت تحالفات استراتيجية مع منظمات المجتمع المدني الوطنية، والقطاع الخاص، والبلديات والمنظمات الأجنبية.ويذكر أن غرفة التجارة الأميركية في الأردن (AmCham-Jordan) جمعية أردنية ومنظمة تطوعية غير ربحية قائمة على الأعضاء، علما أنها تأسست عام 1999.وتعمل مع أكثر من 250 عضوًا من أفضل الشركات الأردنية والشركات الأميركية العاملة في الأردن، وهي تعمل منذ أكثر من 20 عامًا للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة في الأردن من خلال تعزيز الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة في العلاقات التجارية والاستثمارية، والسياسة والدعوة، وتنمية الموارد البشرية والتواصل مع مجتمع الأعمال.