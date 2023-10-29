اتفاقية لدعم المرحلة الثانية من برنامج تركيب انظمة الخلايا الشمسية للمزارعين

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وقع وزير الزراعة ، رئيس مجلس إدارة الاقراض الزراعي المهندس خالد الحنيفات، ورئيس مجلس إدارة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، بحضور مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي المهندس محمد دوجان ومدير صندوق تشجيع الطاقة المتجددة رسمي حمزة، اليوم في وزارة الزراعة، اتفافية لدعم المرحلة الثانية من برنامج تركيب انظمة الخلايا الشمسية لصغار المزارعين الممنوحة من قبل مؤسسة الاقراض الزراعي على ان يتكفل صندوق تشجيع الطاقة المتجددة بتغطية فوائد القروض.و اكد الحنيفات في تصريح صحفي عقب التوقيع ان الاتفاقية ستساهم في تقليل كلف الانتاج على المزارعين، مشيرا انها تستهدف الانشطة الزراعية الحيوانية والنباتية كافة.و أضاف الحنيفات عن تفاصيل الاتفاقية أنه سيتم بموجبها تغطية قروض المزارعين المستفيدين بسقف يصل الى عشرين الف دينار بدون فائدة مما يقلل من فاتورة الانتاج الزراعي وخلق البيئة التنافسية في التصدير اضافة الى رفع هامش الربح للمزارع، ما يتلائم و اولويات التحديث الاقتصادي في دعم القطاع الزراعي كقطاع محرك للقطاعات و يلبي مسار الخطة الوطنية للزراعة المستدامة في دعم المزارعين، خاصة ان الوزارة تستهدف عدد كبير من مدخلات الانتاج وتحريرها لخلق التنافس الذي يخدم المزارع وتنافسية المنتج المحلي للغايات التصديرية.ومن جانبه اشار دوجان الى ان مؤسسة الاقراض الزراعي حريصة على تقديم الدعم والتمويل للمزارعين وفقا لمسار الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحور التمويل الذي يتناغم مع حلقات البناء للقطاع الزراعي حيث بلغ حجم الاقراض للعام 2023 ما مقداره (52) مليون دينار، وبلغ حجم الاقراض بدون فائدة 10مليون دينار وذلك لضمان دعم القطاع، منوها الى ان هذه الاتفاقية ستسهم في دعم فاتورة الطاقة للمزارع.من جانبه قال الخرابشة ان الاتفاقية تأتي لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج دعم تركيب انظمة الخلايا الشمسية للقطاع الزراعي من خلال تخصيص مبلغ (1.140.000) دينار أردني ضمن الخطة الإقراضية الخاصة بمؤسسة الاقراض الزراعي، وتُمنح للمستفيدين بدون فوائد؛ بحيث يُمنح المستفيد قرضا بقيمة لا تتجاوز 20 الف دينار اردني ويتكفل صندوق تشجيع الطاقة المتجددة في الوزارة بتسديد كامل الفوائد المترتبة على قروض تركيب انظمة الخلايا الشمسية.وأوضح الخرابشة ان المرحلة الثانية من البرنامج تأتي تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لوزارة الطاقة و أولويات رؤية التحديث الاقتصادي في التوسع باستخدام الطاقة المتجددة في القطاعات المختلفة، ومنها، القطاع الزراعي، لافتا الى ان البرنامج يصب في مساعدة المزارعين الصغار في تطوير مشاريعهم وصولا الى التخفيف من عبئ فاتورة الطاقة الكهربائية وكلفة ديزل المحركات لتشغيل مزارعهم وزيادة تنافسيتهم في السوق المحلي وذلك بالتعاون مع مؤسسة الاقراض الزراعي كمؤسسة وطنية ومظلة للمزارعين، مضيفا ان ذلك من شأنه التشجيع على الاستثمار في الطاقة المتجددة.وعن المرحلة الاولى من برنامج دعم تركيب انظمة الخلايا الشمسية للقطاع الزراعي بين مدير صندوق الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية رسمي حمزة أنه تم دعم تركيب انظمة خلايا شمسية لـ 172 مزرعة موزعة في مناطق المملكة كافة وبكلفة (2) مليون دينار تم صرفها من المؤسسة من أموالها الذاتية، في حين قام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة على دفع فوائد تلك القروض وبنسبة (3,5%) وبواقع 350 الف دينار اردني.وعبر حمزة عن فخره في صندوق الطاقة المتجددة بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، مشيدا بأثر البرنامج في رفع الوعي والمعرفه لدى المزارعيين بأهمية انظمة الطاقة الشمسية وانعكاسها على تكلفة فاتوره الطاقة مما يؤدي الى انخفاض تكاليف الانتاج الزراعي والتنافسية، لافتا الى ان البرنامج ساهم في رفع تنافسية المزارعين في مختلف المحافظات وخاصة في المناطق غير المزودة بالتيار الكهربائي وذلك من خلال تركيب انظمة خلايا شمسية غير مربوطة على الشبكة، إذ اظهرت النتائج ان نسبة الانظمة غير المربوطة على الشبكة هي 36% من العدد الكلي لأنظمة الخلايا الشمسية المركبة.