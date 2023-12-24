طارق الدعجة

أعلن مدير عام شركة الجسر العربي عدنان العبادلة، اليوم الأحد، عن اتفاق أردني عراقي مصري للربط السككي بين الدول الثلاث.



وقال العبادلة خلال اجتماع في مقر غرفة صناعة عمان، إن مشروع الربط السككي بين هذه الدول ضمن مشاريع شركة الجسر العربي يتوقع أن يرى النور خلال العامين المقبلين.



ويأتي الاجتماع لبحث إطلاق بديل لطرق الشحن البحري إلى كل من أوروبا وأميركا بحضور وزيرة النقل وسام التهتموني.

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الربط السككي مع مصر يكون من خلال أقرب نقطة "طابا"، ثم يتم النقل عبر شركة الجسر العربي إلى ميناء العقبة ثم إلى العراق، بالنسبة للورادات من مصر وكذلك بالنسبة للصادرات من خلال ميناء العقبة إلى طابا عبر شركة الجسر العربي.