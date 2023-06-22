الخميس 22 حزيران 2023
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اجتماع يناقش قضايا تهم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية

اجتماع يناقش قضايا تهم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية
اجتماع يناقش قضايا تهم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية
ناقش قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، مساء أمس، خلال اجتماعه الدوري، العديد من القضايا التي تهم أعماله، وبمقدمتها تعزيز مشاركة الشركات الصناعية بالمعارض الخارجية للترويج للمنتجات الأردنية وتوسيع حصتها بالأسواق التصديرية.اضافة اعلان

وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، عرض نتائج مشاركة شركات القطاع  في معرض كازاخستان للرعاية الصحية  وأهمية التصدير الى أسواق وسط آسيا، والفرص التصديرية المتاحة لدخول المنتجات الأردنية.

واشار المشاركون لأهمية التصدير إلى اسواق وسط اسيا، والاستثمار فيها والمشاركة بالمعارض الدولية لترويج المنتج الاردني وتسليط الضوء على جودته وتطوير المستحضرات و اللوازم الطبية الاردنية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشاركة شركات القطاع في معرض كينيا للوازم الطبية الذي سيقام خلال العام الحالي. 

وأكد الأطرش أن قطاع صناعة الأدوية يتمتع بدعم ورعاية واهتمام مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، وتم شموله برؤية التحديث الاقتصادي لأهميته وأثره الإيجابي بالاقتصاد الوطني، بالإضافة لاحتلاله مكانة مرموقة ورائدة على مستوى المنطقة، وتطمح للارتقاء  بالقطاع لتصبح المملكة مركزا إقليمياً للمنتجات الدوائية.

ولفت إلى ان القطاع يمتاز بتنوع وجودة منتجاته التي تشمل المعقمات والمطهرات والكمامات والكواشف الطبية والسماعات والبصريات والمكملات الغذائية والفيتامينات واجهزة تقويم الأسنان والمستهلكات الطبية.

واشار الدكتور الأطرش لضرورة تنفيذ وتبني خطة ترويج للمنتجات الدوائية الأردنية داخليا وخارجيا والمشاركة بالمعارض الدوائية العالمية للتعريف بجودة المنتج الأردني والمكانة العريقة لهذه الصناعة، مشددا على ضرورة استغلال الفرص القائمة بالقطاع والتي تزيد على 515 مليون دولار.

إلى ذلك تم خلال الاجتماع تقديم عرض من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) حول كيفية تقديم طلبات الدعم الفني للقطاع والاستفادة من البرامج الداعمة للمنشآت المتوسطة و الصغيرة لتمكينها من زيادة صادراتها للسوقيين الاميركي والاوروبي وتأهيل الشركات الاردنية لدخولها عن طريق الشهادات والاعتمادات اللازمة لذلك.

ويضم قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية  151 منشأة، برأس مال مسجل يصل لنحو 341 مليون دينار، فيما يبلغ عدد المصانع الأردنية خارج المملكة 15 مصنعا، تتواجد بالسعودية والجزائر ومصر والمغرب والسودان.
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