الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اختراع أردني لاستغلال طاقة الرياح في مدينة الموقر الصناعية

اختراع أردني لإستغلال طاقة الرياح في مدينة الموقر لصناعية
اختراع أردني لإستغلال طاقة الرياح في مدينة الموقر لصناعية
تمكّنت احدى الشركات الاردنية العاملة في مدينة الموقر الصناعية من ابتكار وتصميم جديد لتوربين الرياح يمكنه استغلال طاقة الرياح بأربع طرق مجتمعة لتوليد عزم ودوران أكبر باستخدام أفضل المواد لتصنيع التوربين.اضافة اعلان
 
وبدأت الشركة التي استثمرت مشروعها في مدينة الموقر الصناعية أعمالها بتصنيع وتطوير توربين رياح عامودي المحور لإنتاج الطاقة الكهربائية حاصل على براءة اختراع اردنية و أخرى أمريكية لتشكل المصنع الأول والوحيد في المنطقة العربية لتصنيع هذا النوع من التوربينات.



 
ووفق المخترع الاردني المهندس معاذ عليان وهو أحد مؤسسي المشروع ان شركة الكوكب النقي لصناعة اجهزه الطاقه المتجدده اتخذت من مدينة الموقر الصناعية مقراً لها لمى تتميز به المدينة من مزايا وقيمه مضافه ساعدت الشركة الى  الارتقاء بمشروعها وصناعتها الى العالميه والانفراد اقليمياً بالمركز الاول في مجالها حيث انها تتطلع في المستقبل الى منافسه شركات عريقه وكبيره عالمياً، موضحا  أن هذا التوع من التوربينات يمتاز بالعديد من المزايا المختلفة عن التوربينات العادية حيث يقاوم عوامل الطبيعة ويبدأ العمل بسرعة رياح منخفضة اضافة الى العديد من المزايا الآمنة لإستخدامه ومما يبعث على الفخر أن يكون منتجا اردنيا بامتياز

وبين المخترع عليان أنه يطمح والقائمين على هذا الإختراع الاردني لإنتاج أجهزة اكثر فعالية في استغلال الطاقة المتجددة وتعزيز مبدأ استقلالية الطاقة للمساهمة في مكافحة انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة الأخرى اضافة الى توطين هذه الصناعة، مضيفا ان الشركة تستهدف في منتجاتها بداية السوقين الاردني والامريكي كا ان الشركة تمتلك خططا توسعية لإقامة فروع لها في دول الخليج العربي.

 ويؤكد عليان ان مصنع التوربينات يعد المصنع الوحيد في المنطقة العربية لإنتاج هذا النوع من التوربينات وأن اعماله بصدد توسعة اعماله الانتاجية  واستحداث تطورات على النماذج الحالية للوصول الى نماذج مختلفة من التوربينات المستهدفة.

مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد قال ان الشركة ومن خلال مدينة الموقر الصناعية قدمت مختلف التسهيلات لإقامة هذا المصنع المتميز بين جنبات المدينة ليشكل قصة نجاح للصناعة الاردنية يضاف لبقية الشركات المتميزة العاملة في المدينة وباقي المدن الصناعية التي تتبع للشركة وتتوزع على مختلف محافظات المملكة.

واضاف جويعد ان المدن الصناعية الاردنية التي تضم لغاية اليوم قرابة 890 شركة صناعية موزعة على المدن الصناعية العاملة في سحاب والموقر واربد والكرك والسلط ومادبا والطفيلة والعقبة تضم المئات من قصص النجاح للصناعة الوطنية التي شكلت محط فخر واعتزاز محلي وعربي ودولي فضلا عن اسهامتها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني واسستحداث فرص العمل للشباب الاردني.

يذكر ان مدينة الموقر الصناعية التي أنشأت عام 2011 تضم لغاية اليوم قرابة 93 شركة صناعية وفرت قرابة (5) الالاف فرصة عمل، حيث تستثمر هذه الشركات في عدة مجالات صناعية منها الغذائية والهندسية والكيماوية والتعبئة والتغليف والوروق والكرتون والالبسة وغيرها.

ومؤخرا استكملت شركة المدن الصناعية الاردنية اقامة توسعة جديدة للمدينة على مساحة (305) دونمات تلبية للطلب العالي على الاستثمار مدينة الموقر الصناعية.
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