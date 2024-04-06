اختيار طارق دروزة ضمن قائمة القادة العالميين للشباب في المنتدى الاقتصادي 2024

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أعلنت مجموعة شركة الحكمة للأدوية، عن اختيار الرئيس التنفيذي لعمليات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طارق دروزة، كقائد شاب عالمي في قائمة القادة العالميين الشباب الواعدين لعام 2024 الصادرة من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF).وأعربت الشركة عن سعادتها وفخرها باختيار دروزة في هذه القائمة المرموقة، معتبرة أن هذا التكريم المرموق يؤكد قدراته القيادية في مجال صناعة الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن التزامه بخدمة المجتمع ككل من خلال مساهمات بارزة أخرى.وتدرج دروزة في عدد من المناصب الوظيفية والقيادية في شركة الحكمة للأدوية، إذ يشغل إضافة إلى منصبه الحالي، منصب نائب رئيس المبيعات والتسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة الحكمة للأدوية" منذ كانون الثاني (يناير) 2021.كما يشغل منصب نائب رئيس "الجمعية الأردنية لمصنعي الأدوية والمستلزمات الطبية" منذ آذار (مارس) 2019، وكذلك عضو مجلس إدارة شركة كابيتال للاستثمارات" في الأردن.وكان قد شغل سابقا مجموعة من المناصب منها نائب الرئيس لوحدة المستشفيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفرقيا لدى شركة أدوية الحكمة" بين 2019 و2021، ورئيس وحدة أعمال الحقن في الشركة ذاتها بين 2013 و 2019، ومدير مبيعات أول في "West-Ward Pharmaceuticals بين 2011 و 2013، ومدير مبيعات في ذات الشركة بين 2010 و 2011.ويحمل دروزة درجة الماجستير في إدارة الأعمال منذ عام 2021 من "معهد إنسياد" في فرنسا، إضافة إلى درجة الماجستير في التمويل والرعاية الصحية منذ عام 2010 من "جامعة شيكاغو" في الولايات المتحدة، وكان قد حصل عام 2007 على درجة البكالوريوس في التسويق الدولي من "جامعة ماركيت" في الدولة نفسها.وكان قد أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرا عن أحدث إضافة إلى مجتمع القادة العالميين الشباب: دفعة 2024 - وهي مجموعة تضم ما يقرب من 90 من صانعي التغيير الذين يشكلون المستقبل ويسرعون التغيير الإيجابي من خلال عملهم الرائد. وتتكون مجموعة هذا العام، التي تساعد على تحسين حالة العالم، من مجموعة رائعة من النجوم الصاعدين من السياسة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والفنون والأوساط الأكاديمية، الذين يتحدون في سعيهم لترك تأثير دائم على مجتمعاتهم والمنظمات وخارجها.ويهدف برنامج القادة العالميين الشباب، الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى إشراك وتمكين القادة الشباب الذين يمثلون قطاعات متنوعة من بلدان مختلفة والذين يظهرون إمكانات قيادية استثنائية والتزاماً كبيراً في خلق تأثير مجتمعي إيجابي. ويخضع القادة لتقييم مفصل لسجلهم المهني والمدني، وروحهم الابتكارية والتزامهم بقيادة التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم من أجل عالم أكثر شمولاً واستدامة.ورحب المنتدى بأحدث مجموعة من القادة العالميين الشباب والذي يتزامن مع احتفال المنتدى بمرور عقدين على تأسيسه، وقالت إيدا جينغ كريستنسن، رئيسة منتدى القادة العالميين الشباب: "إنهم يمثلون مستقبل القيادة، ونحن على ثقة من أن وجهات نظرهم وأفكارهم المبتكرة ستساهم بشكل كبير في معالجة التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم".وأكدت كريستنسن أن المنتدى سيبقى ثابتًا في التزامه برعاية الجيل القادم من القادة المتحمسين لإحداث تغيير إيجابي على مر السنين.