ارتفاع أسعار الثوم والكيلو وصل إلى 4 دنانير

عبدالله الربيحات

ارتفعت أسعار الثوم في السوق المركزي اليوم إلى ٤ دنانير الكيلو الواحد بحسب تجار في السوق.



وبين تجار في تصريحات صحافية لـ"الغد" أن صندوق الثوم 9 كيلو نخب أول بيع داخل السوق بنحو 40 دينارا وذلك بسب قلة المعروض وزيادة الطلب كذلك إغلاق الاستيراد.

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فيما بيع الصنف الثاني والثالث بين دينارين إلى 3 للكيلو.

من جهته، قال مدير مديرية التسويق والمعلومات في وزارة الزراعة المهندس خليل عمرو ان بحسب متابعتنا للكميات التي تدخل السوق من مادة الثوم انه يدخل يوميا من ١١ إلى ١٣ طن فيما تبلغ الكميات الموجودة داخل البرادات حوالي ٩٠٠ طن.



وأضاف عمرو لـ" الغد" أنه سوف تزداد الكميات المعروضة في السوق خلال الأسابيع القادمة لأن إنتاجنا من مادة الثوم في منطقة الأغوار سيطرح في الـ 20 من شهر شباط (فبراير) المقبل وليس من مصلحة التجار أن تبقى كميات منه داخل البرادات بعد هاذ التاريخ.



وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى توفير المحاصيل الزراعية المختلفة بالجودة والسعر المناسبين، حيث تنتهج منظومة تحقق الاكتفاء الذاتي وتجري المسوحات اللازمة سنويا لدراسة الكميات التي تتم زراعتها، ودراسة احتياج السوق، وبناء عليه يتم فتح باب الاستيراد، وحماية المنتج المحلي.