ارتفاع أسعار الذهب عيار 21 محليا 30 قرشا

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الأربعاء، عند 47.70 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 45.70 دينارا لجهة البيع، ارتفاعا بقيمة 30 قرشا مقارنة مع تسعيرة الثلاثاء.

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وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 55.20 و42.70 دينارا على التوالي.



عالميا، انخفضت أسعار الذهب الأربعاء مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة قبيل بيانات التضخم المهمة التي يمكن أن توفر المزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2356.92 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:34 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسعار وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2449.89 دولارا في 20 أيار.



وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1% إلى 2357.80 دولارا.