 
الأربعاء 29 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع أسعار الذهب عيار 21 محليا 30 قرشا

مصاغات ذهبية
مصاغات ذهبية

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الأربعاء، عند 47.70 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 45.70 دينارا لجهة البيع، ارتفاعا بقيمة 30 قرشا مقارنة مع تسعيرة الثلاثاء.

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وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 55.20 و42.70 دينارا على التوالي.


عالميا، انخفضت أسعار الذهب الأربعاء مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة قبيل بيانات التضخم المهمة التي يمكن أن توفر المزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.


وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2356.92 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:34 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسعار وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2449.89 دولارا في 20 أيار.


وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1% إلى 2357.80 دولارا.

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