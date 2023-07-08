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الاقتصاد المحلي
السبت 08 تموز 2023
9:55 ص
ارتفاع أسعار الذهب محليا
ذهب
ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، السبت، بواقع 40 قرشا للغرام الواحد، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
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وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين، 39،40 دينار لجهة الشراء من المحلات، مقابل 37،70 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر غرام الذهب عياري "24 و18″، 46،40 و35.00 دينارا على التوالي لجهة شراء المواطنين.
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