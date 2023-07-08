ارتفاع أسعار الذهب محليا

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ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، السبت، بواقع 40 قرشا للغرام الواحد، بحسب التسعيرة الصادرة عن ‏النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات‎.‎وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين، 39،40 دينار لجهة الشراء من ‏المحلات، مقابل 37،70 دينار لجهة البيع‎.‎وبلغ سعر غرام الذهب عياري "24 و18″، 46،40 و35.00 دينارا على التوالي لجهة شراء ‏المواطنين‎.‎