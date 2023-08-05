ارتفاع أسعار الذهب محليا

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ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم السبت، بواقع 20 قرشا للغرام الواحد، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة ‏لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.‏وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا لدى الأردنيين، 39.60 دينارا لجهة الشراء من المحلات، ‏مقابل 37،90 دينار لجهة البيع.‏كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 بمقدار 46.60 دينارا، فيما بلغ سعر الغرام من عيار 18 مقدار 35.20 دينارا ‏لجهة شراء المواطنين.‏