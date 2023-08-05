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الاقتصاد المحلي
السبت 05 آب 2023
10:11 ص
ارتفاع أسعار الذهب محليا
الذهب
ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم السبت، بواقع 20 قرشا للغرام الواحد، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
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وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا لدى الأردنيين، 39.60 دينارا لجهة الشراء من المحلات، مقابل 37،90 دينار لجهة البيع.
كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 بمقدار 46.60 دينارا، فيما بلغ سعر الغرام من عيار 18 مقدار 35.20 دينارا لجهة شراء المواطنين.
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